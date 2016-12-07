«Дедушка русских химиков» Александр Воскресенский

Александр Абрамович родился 25 ноября (по старому стилю) 1809 года в городе Торжке Тверской губернии в семье священнослужителя. Его отец служил сначала диаконом, а потом и священником в храме Воскресения Христова. В пятилетнем возрасте Александр потерял отца, а мать осталась с малолетними дочерью и двумя сыновьями без средств к существованию.

Местная епархия помогла семье, оплатив сыновьям учебу сначала в духовном училище, а затем и в Тверской семинарии. Еще в Торжке учитель Холщевников, дядя Александра, обратил внимание на выдающиеся способности племянника и настоял на продолжении образования. В семинарии Александр по обычаю того времени получил фамилию в честь Воскресенского храма, в котором служил его отец. Окончив семинарию первым по успеваемости, Александр поступил в Главный Педагогический институт – одно из лучших высших учебных заведений того времени, выпускники которого прославили Россию открытиями в науке и на литературном поприще.

Окончив курс в 1836 году с золотой медалью «За успехи в науках», Александр Воскресенский был отправлен за границу в составе группы самых талантливых выпускников российских институтов, в числе которых был хирург Николай Пирогов. Это соответствовало плану графа Уварова по замене иностранных преподавателей, составлявших большинство в отечественных университетах, русскими профессорами.

Воскресенский учился у самых известных ученых того времени, в Берлине у Миттерлиха, Розе и Магнуса, и в Гиссене у знаменитого Юстуса Либиха. Гиссенская лаборатория в те годы была центром изучения новой области химии – исследования органических соединений. Среди съезжавшихся сюда со всего мира ученых-химиков Александр Воскресенский выделялся своим талантом. Либих отмечал, что если в процессе работы возникало два возможных направления исследований, то Воскресенский всегда выбирал лучший, наиболее верный путь.

Овладевая тонкостями методологии в лаборатории Либиха, Воскресенский из способного выпускника химического факультета превращается в настоящего ученого, решающего серьезные задачи. В 1838 году он печатает свои первые научные статьи в журнале «Annalen d. Chemie und Pharmacie».

Уже сформировавшимся ученым в 1838 году Воскресенский возвращается в Петербург, где ему предлагают сразу две должности - адъюнкта химии в Петербургском университете и инспектора в Главном Педагогическом институте. Кроме того в течение года Воскресенский подготовил докторскую диссертацию, посвященную исследованию хинной кислоты. Успешно защитившись в 1839 году, он получил степень доктора философии (тогда еще не было формулировки «доктор естествознания»).

Александру Абрамовичу была близка идея графа Уварова о русских профессорах для русских университетов, и, получив степень доктора наук, он все силы отдает подготовке отечественных ученых. Профессор читает лекции в Университете и в Педагогическом институте, в Институте путей сообщения и в Инженерной академии, в Пажеском корпусе и в Школе гвардейских подпрапорщиков. И хотя такая нагрузка не оставляет времени для отдыха, Воскресенский уступит эти места только молодым русским ученым, большинство из которых – его ученики. Среди самых известных - Николай Бекетов, Пётр Алексеев, Николай Соколов, Алексей Шуляченко, Николай Меншуткин. За подготовки плеяды ученых-химиков Воскресенского называют «дедушкой русских химиков».

«Воскресенскому и Зинину, его сверстнику, принадлежит честь быть зачинателями самостоятельного русского направления в химии», — отозвался о своем предшественнике благодарный Менделеев.

Среди научных открытий Воскресенского – определение состава алкалоида, сходного с теином или кофеином и содержащегося в какао. Он назвал его теобромином.

Химия всегда была наукой, тесно связанной с практической деятельностью. Исследовав образцы тогда мало кому известных донецких каменных углей, Воскресенский определил их точный состав, показав тем самым, что в России имеются свои запасы качественного каменного угля, ни в чем не уступающего, а в чем-то и превосходящего лучшие иностранные сорта. Для зарождавшегося в стране паровозного движения, открытие имело большое практическое значение.

Это была не единственная практическая задача, решенная замечательным русским химиком. Когда возникли проблемы при строительстве Исаакиевского собора, знания Воскресенского пригодились. Он смог выбрать лучшие материалы для окончания строительства. Когда на Александровской колонне неожиданно образовалась трещина, то спасти знаменитый памятник помог Александр Абрамович. При помощи рекомендованного им состава трещина была успешно заполнена.

В 1863 году Совет Санкт-Петербургского Университета избирает Воскресенского своим ректором, и ему приходится заниматься всем сразу - и формированием преподавательского состава, и внешнем видом Университета. За время его ректорства среди преподавателей образовался явный перевес в сторону русских профессоров, год от года росло и число студентов.

В 1867 году Воскресенского назначают попечителем Харьковского учебного округа. Это место он никогда не считал своим. После бурной петербургской деятельности Александр Абрамович не смог долго оставаться там и вскоре вернулся в северную столицу, но на службу уже поступать не стал. Последние годы жизни он провел в своем имении Можайцево Тверской губернии, где с воодушевлением занимался устройством 2-х классной крестьянской школы.

Скончался Александр Абрамович 21 января 1880 года, похоронен в соответствии с завещанием на погосте Спаса на Низу, возле Спасо-Преображенской церкви.

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