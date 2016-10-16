Лев Чугаев - исследователь платины и других благородных металлов

Для матери Льва Чугаева Анны Дмитриевны Глики (она была гречанка по происхождению) брак с Александром Фомичом, учителем физики, был вторым. От первого брака у нее был сын Володя, который остался жить с отцом Николаем Ипатьевым. Примечательно, что он, как и младший брат Лев, станет выдающимся химиком. Лев и Володя воспитывались в разных семьях, но интерес к изучению химии у них был одинаково сильным. Третий брат Владимир Ипатьев был владельцем того самого дома в Екатеринбурге, в котором жил и был расстрелян император Николай II с семьей.

Лев Александрович получил прекрасное домашнее образование, уже в детстве он свободно владел английским, немецким и французским языками, образование продолжил в первом московском кадетском корпусе и четвертой московской гимназии. В 1895 году с отличием окончил физико-математический факультет Московского университета. Заведовал химической лабораторией Бактериологического института.

Всемирное признание Лев Александрович получил за работы по химии комплексных соединений.

В 1906 году он опубликовал монографию «Исследования в области комплексных соединений», в которой содержалось правило, согласно которому «наиболее устойчивыми в комплексах являются циклы, состоящие из пяти и шести звеньев». Среди химиков это правило известно как правило Чугаева.

Лев Александрович описал чувствительную и эффектную реакцию на никель с диметилглиоксимом (реактив Чугаева). Совместно с Ф.В. Церевитиновым предложил количественный метод определения подвижных атомов водорода в органических соединениях (метод Чугаева – Церевитинова). Впервые синтезировал пентааммониевые соединения четырёхвалентной платины (соли Чугаева).

Эти открытия вошли в копилку достижений мировой химической науки.

Чугаев состоял в переписке с Альфредом Вернером, он встречался с ним в 1908 году в Швейцарии. Вернер, будущий нобелевский лауреат по химии (1913) назвал Чугаева самым выдающимся русским химиком.

В 1916 году выступил с предложением создать специализированный институт для изучения химии комплексных соединений платины и ее спутников, институт был создан в 1918 году. Одной из своих задач институт ставил разработку производства платиновых металлов в России, прежде платиновое сырье для переработки вывозилось заграницу.

Программа деятельности института, которую написал Чугаев, до сих пор поражает ученых глубиной охвата всех поставленных проблем, связанных с изучением благородных металлов и широтой поставленных задач. Впоследствии Институт слился с Лабораторией общей химии АН и был преобразован в Институт общей и неорганической химии АН СССР.

Скончался Лев Александрович внезапно в возрасте 48 лет. Первые его работы по бактериологии были посвящены изучению бактерий брюшного тифа, и умер он, заболев брюшным тифом. Чугаев предчувствовал свою раннюю смерть, он говорил близким, что не проживет долго, поэтому всю свою жизнь он посвятил химии, у него не было других увлечений, если не считать походы по грибы, все остальное кроме науки он считал пустяками.

Дело Чугаева продолжили его ученики и последователи.

Далее в рубрике