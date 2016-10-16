Лев Чугаев - исследователь платины и других благородных металлов
Лев Александрович Чугаев

Лев Александрович Чугаев

16 октября 1873 года родился Лев Александрович Чугаев, выдающийся русский химик

Для матери Льва Чугаева Анны Дмитриевны Глики (она была гречанка по происхождению) брак с Александром Фомичом, учителем физики, был вторым. От первого брака у нее был сын Володя, который остался жить с отцом Николаем Ипатьевым. Примечательно, что он, как и младший брат Лев, станет выдающимся химиком. Лев и Володя воспитывались в разных семьях, но интерес к изучению химии у них был одинаково сильным. Третий брат Владимир Ипатьев был владельцем того самого дома в Екатеринбурге, в котором жил и был расстрелян император Николай II с семьей.
Лев Александрович получил прекрасное домашнее образование, уже в детстве он свободно владел английским, немецким и французским языками, образование продолжил в первом московском кадетском корпусе и четвертой московской гимназии. В 1895 году с отличием окончил физико-математический факультет Московского университета. Заведовал химической лабораторией Бактериологического института. 
Всемирное признание Лев Александрович получил за работы по химии комплексных соединений.
В 1906 году он опубликовал монографию «Исследования в области комплексных соединений», в которой содержалось правило, согласно которому «наиболее устойчивыми в комплексах являются циклы, состоящие из пяти и шести звеньев». Среди химиков это правило известно как правило Чугаева. 
Лев Александрович описал чувствительную и эффектную реакцию на никель с диметилглиоксимом (реактив Чугаева). Совместно с Ф.В. Церевитиновым предложил количественный метод определения подвижных атомов водорода в органических соединениях (метод Чугаева – Церевитинова). Впервые синтезировал пентааммониевые соединения четырёхвалентной платины (соли Чугаева).
Эти открытия вошли в копилку достижений мировой химической науки.
Чугаев состоял в переписке с Альфредом Вернером, он встречался с ним в 1908 году в Швейцарии. Вернер, будущий нобелевский лауреат по химии (1913) назвал Чугаева самым выдающимся русским химиком.
В 1916 году выступил с предложением создать специализированный институт для изучения химии комплексных соединений платины и ее спутников, институт был создан в 1918 году. Одной из своих задач институт ставил разработку производства платиновых металлов в России, прежде платиновое сырье для переработки вывозилось заграницу.
Программа деятельности института, которую написал Чугаев, до сих пор поражает ученых глубиной охвата всех поставленных проблем, связанных с изучением благородных металлов и широтой поставленных задач. Впоследствии Институт слился с Лабораторией общей химии АН и был преобразован в Институт общей и неорганической химии АН СССР.
Скончался Лев Александрович внезапно в возрасте 48 лет. Первые его работы по бактериологии были посвящены изучению бактерий брюшного тифа, и умер он, заболев брюшным тифом. Чугаев предчувствовал свою раннюю смерть, он говорил близким, что не проживет долго, поэтому всю свою жизнь он посвятил химии, у него не было других увлечений, если не считать походы по грибы, все остальное кроме науки он считал пустяками. 
Дело Чугаева продолжили его ученики и последователи.
«Шквал», разметавший японцев Далее в рубрике «Шквал», разметавший японцев16 октября 1910 года в строй вступила канонерская лодка «Шквал»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО