Человек, снявший маску со Сталина

Матвей Генрихович Манизер родился 5 (17) марта 1891 года в Петербурге в семье художника. Имя отца, Генриха Матвеевича, было известно царской семье, так его картину «Въезд Гурко в Казанлык» купил император Александр III.

Матвей Генрихович продолжил семейную традицию, получив хорошее академическое образование. Он неоднократно отмечал, что в столь художественной семье выбор профессии художника был закономерен.

Полученные навыки классической скульптуры он применил в новой революционной реальности, став одним из официальных советских скульпторов, вице-президентом Академии художеств СССР, трехкратным лауреатом Сталинской премии.

Широко известны его 20 скульптур на станции метро «Площадь революции», но главным образом он воздвигал памятники, часто на постаментах, оставшихся от памятников царского времени. Более чем в десяти фигурах Ленина Манизер создал как бы официальный эталон образа вождя.

Не меньше было и эталонных памятников Сталину, ныне разрушенных. Три памятника посвящены Тарасу Шевченко: в Харькове, где он окружен целым хороводом фигур, иллюстрирующих историю Украины, в Киеве и Каневе. Широко известны памятники Чапаеву в Самаре, Зоя Космодемьянская в Третьяковской галерее.

В работах Манизера советские сюжеты исполнены с изяществом, присущим традиции царского времени. Они красивы и этим отличаются и от позднесоветских «идолищ», и от последующего постмодернистского китча. Искусствоведы называют Манизера мастером соцреализма, но сам себя он называл скульптором-идеалистом.

Матвей Манизер также известен работой с посмертными масками лидеров большевиков: в 1937 году он снял маску с убитого Сергея Кирова и в 1953 году – с Иосифа Сталина.

Художник скончался 20 декабря 1966 года. На его могиле на Новодевичьем кладбище Москвы стоит очень красивое скульптурное надгробие, которое он сам изваял себе при жизни.

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