Бой под Чашниками
Джордж Доу. Портрет Льва Яшвиля (1823 по 1825)

Джордж Доу. Портрет Льва Яшвиля (1823 по 1825)

31 октября в этом местечке сразились французские войска маршала Виктора и русские войска генерала Витгенштейна

Наполеон начал отступление из Москвы в октябре 1812 года. Если в начале войны он пытался навязать русским войскам генеральное сражение, то теперь всячески его избегал, по Старой Смоленской дороге он уходил на запад.

В это время, 6-8 октября, русские войска под командованием генерал-лейтенанта Витгенштейна атаковали и нанесли поражение баварскому корпусу французов под командованием маршала Сен-Сира, освободили Полоцк и создали фланговую угрозу основным силам французов.

По приказу Наполеона 9-й резервный корпус армии под командованием маршала Виктора, квартировавший в районе Смоленска, соединился с отступающим из оставленного Полоцка 2-м корпусом генерала Леграна (тяжело раненый Сен-Сир командование 2-м корпусом передал ему).

Общие силы французов, расположившихся у Чашников (ныне Витебская область в Белоруссии) составляли 36 тысяч человек. Русских, под командованием генерала Петра Витгенштейна, был 30 тысяч человек. Витгенштейн, не зная о подходе резервного корпуса маршала Виктора, решил атаковать французов. Со стороны французов на передовой стояло 10 тысяч человек.

На рассвете 19 октября (по старому стилю) в атаку пошел авангард под командованием генерал-майора Льва Яшвиля: 13 батальонов с принадлежащими к ним тремя ополченскими дружинами, 15 эскадронов, 2 казачьих полка с 28 орудиями. Русским удалось оттеснить французов, под натиском русских корпус Виктора отступил. В этом сражении противник потерял 1200 человек, 23 офицера и 800 солдат попали в плен, русские потеряли около 400 человек.

Особенно мужественно сражалось петербуржское ополчение. Французы, изумленные отвагой казаков, спрашивали: «Откуда взялись эти бесстрашные люди с крестами на фуражках, пришедшие на нашу пагубу?».

Последствия победы под Чашниками оказались неблагоприятными для французов. Коммуникации были отрезаны, у Витгенштейна появилась возможность совместных действий с Дунайской армией Павла Чичагова и армией Михаила Кутузова.

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Места: Россия
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