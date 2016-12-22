«И была битва великая и сеча злая…»

Церковные писатели XIII века называли монголо-татарское нашествие наказанием Божиим за междоусобные войны русских князей. В то же время ряд историков считает, что монгольское иго способствовало сплочению русских княжеств. Но процесс объединения княжеств проходил далеко не мирным путем, кровавые междоусобицы происходили и во время монголо-татарского ига. История соперничества Москвы и Твери, особенно Юрия Даниловича, князя Московского и Михаила Ярославича, князя Тверского яркое тому подтверждение.

Борьба между ними велась за уделы Переславль-Залесский, Кострому, Городец, Нижний Новгород, за влияние в Новгороде. В 1305 году, в Орде Михаил Тверской сумел перебить цену московского князя Юрия, который также участвовал в аукционе по продаже ярлыка на великое княжение, и получил его.

Вернувшись на Русь, он пошел с войском на Москву, но взять ее не сумел. Во втором походе в 1308 году Михаил «наделал много зла», но города также не взял.

После повторного получения в 1315 году ярлыка от нового хана Узбека Михаил пошел вместе с татарами на Новгород, который решил отказаться от Михаила и пригласил на княжение Юрия Даниловича. Совместно с татарами Михаил разгромил новгородцев, «которые потеряли много мужей добрых, бояр и купцов, и потерпели совершенное поражение».

Юрий, князь Московский в это время находился в Орде, здесь он породнился с ханом, вступив в брак с его сестрой Кончакой, принявшей крещение. Сарай, золотоордынская столица являлся центром Сарайской епархии, здесь уже полвека находилась епископская кафедра, которую на тот момент возглавлял епископ Варсонофий, вероятно, он и крестил сестру хана с именем Агафья.

Правитель Орды Узбек, хоть и взошел на Ордынский престол при помощи происламских сил, ислам принял спустя семь лет. Поэтому, в этом вопросе он еще руководствовался предписаниями индифферентной Ясы Чингисхана. Для укрепления своего влияния на Руси, он избрал такой способ – выдал сестру замуж за князя Московского, а князю вручил ярлык на княжение во Владимире.

По возвращении из Орды Юрий Данилович решил восстановить утраченные позиции и сразу же двинул свое войско против Михаила Ярославича. Тверского князя сопровождало войско монгольского темника Кавгадыя, отряды хивинцев и мордвы. Иноземцы, как пишет Костомаров, «вступивши в тверскую землю… без разбора жгли всякое жилье, попадавшееся на пути, и мучили разными муками людей, которых захватывали в свои руки».

Михаил Тверской, узнав о приближении противника, выступил против объединенного войска москвичей и татар. 22 декабря 1317 года у села Бортенева произошла битва. Из нее победителем вышли тверичане, в плен попала молодая жена московского князя Кончака и его брат Борис. Юрию Даниловичу удалось ускользнуть в Новгород, а Кавгадый на следующий день сам сдался в плен.

Сложившуюся ситуацию надо было объяснять хану, и Юрий совместно с новгородцами, князьями Суздальско-Ростовской земли, боярами от русских городов выехали в Орду, где выдвинули против Михаила Тверского целый ряд обвинений, среди которых обвинение в умерщвлении сестры хана, которая умерла в плену. Есть предположение, что ее отравили противники Михаила.

Михаил Ярославич был вызван для разбирательств в ставку хана. Князь понимал, что поездка туда равнозначна смерти. Но все равно поехал, т.к. прекрасно знал, что отказ приведет к очередному набегу кочевников и разорению Тверского княжества. После несправедливого ханского суда Михаил Тверской был умерщвлен. Князя убили за Тереком, у перевала, названного впоследствии Крестовым, во время похода Узбека в Персию.

Ценой собственной жизни князь Михаил сохранил жизни тысяч русских людей, он умер достойной христианской смертью. Спустя два столетия Русская Церковь причислит Михаила Тверского к лику святых.

В противостоянии Твери и Москвы, в итоге победила последняя, но методы Юрия Даниловича по укреплению власти и возвышению Москвы не могут вызывать ни понимания, ни оправдания.

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