«Броненосец Потемкин» - фильм-революция

Восстание на корабле Черноморского флота броненосец «Потёмкин», происшедшее летом 1905 года, большевики вписали золотыми буквами в историю советской России.

Вооруженному мятежу отдельной воинской части посвящены десятки книг, исторических документов, два балета, опера, спектакль и, наконец, фильм Сергея Эйзенштейна.

Заказ на него режиссер получил от советского руководства к 20-летию революции 1905 года. Жесткий дедлайн вынудил Эйзенштейна существенно пересмотреть первоначальный сценарий Нины Агаджановой-Шутко, отказаться от ряда эпизодов, предшествующих революции – русско-японской войны, геноцида армян, революционных события в Петербурге и Москве, оставив лишь восстание матросов Черноморского флота на броненосце «Потёмкин».

По сюжету фильма команда броненосца, недовольная обращением офицерского состава, поднимает мятеж и захватывает корабль. Матросы других кораблей, направленных на подавление восстания, отказываются открывать огонь по «Потёмкину». Однако под огнем оказались мирные одесситы, поддержавшие матросов во время похорон Григория Вакуленчука, лидера восставших. Жертвы революционно настроенных людей не были напрасны, об этом свидетельствует красный флаг, развивающийся на броненосце.

«Большую фильму» предполагалось использовать как агитационный и пропагандистский материал, хотя Гражданская война и закончилась, но советская власть хорошо помнила о ней, как и о крестьянских восстаниях начала 20-х годов.

Ставка была сделана верно, не зря министр пропаганды соседнего тоталитарного государства отметит: «Тот, кто нетверд в своих убеждениях, после его просмотра, пожалуй, даже мог бы стать большевиком».

Съемочной группе удалось воплотить призыв Ленина - «важнейшим из всех искусств для нас является кино». Фильм был немой, но благодаря игре актеров, оригинальной операторской работе, монтажу, он стал подлинным шедевром киноискусства. Причем снят и смонтирован он был в рекордно короткие сроки, всего за 4 месяца.

Позже, в 1930 году фильм был озвучен, а в 1965 году музыку к нему написал Дмитрий Шостакович.

Фильм по достоинству был оценен зрителями и кинокритиками. Самые авторитетные мировые киносообщества и издания называют киноленту Эйзенштейна в числе лучших фильмов всех времен и народов.

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