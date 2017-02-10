Патриарх эмигрантской литературы Борис Зайцев

Борис Константинович Зайцев родился 29 января (10 февраля) 1881 года в Орле в дворянской семье. Отец Константин Николаевич был горным инженером. Детство Бориса прошло в родительском имении – селе Усты Жиздринского уезда Калужской губернии.

Он окончил Калужское реальное училище, учился в Императорском техническом училище в Москве, Горном институте в Петербурге, на юридическом факультете Московского университета, но, не завершив до конца обучения ни в одном учебном заведении, всецело предался литературной деятельности.

Его первые литературные работы получили хорошую оценку критика Николая Михайловского, которого в ту эпоху широкие круги народнической интеллигенции называли «властителем дум».

В печати первая публикация Зайцева появилась в 1901 году, рассказ «В дороге» был напечатан благодаря Леониду Андрееву, возглавлявшему литературный отдел газеты «Курьер».

В 1900-1902 годы Зайцев знакомится со многими выдающимися русскими литераторами, в Ялте – с Антоном Чеховым, в московском литературном кружке, куда его вводит Андреев, с Николаем Телешовым, Максимом Горьким, Викентием Вересаевым, Николаем Златовратским, Иваном Буниным и другими.

«Поразительным – по чистоте – человеком был Борис Зайцев», – писал о нем философ Алексей Боровой. И все произведения писателя были такими же чистыми – с просветленным оптимизмом и доверием к жизни.

Зайцев вырос в безрелигиозной семье, осознанное принятие веры и истин христианства произошло во время революционных потрясений. Их писатель считал закономерным наказанием и испытанием за «распущенность, беззаботность… и маловерие».

Он переводил «Ад» Данте, но сам оказался свидетелем ада, в который погрузили Россию революция и гражданская война.

«Революцию, - по признанию самого писателя, - он всегда остро ненавидел».

Борис Зайцев не только своими произведениями пытался поддержать русского человека, оказавшегося в большой беде, в них он призывал к покаянию и мужественному перенесению посылаемых испытаний, но и общественной деятельностью. Зайцев был членом комитета Помгола (помощи голодающим), за активное участие в этой организации был арестован и несколько дней провел на Лубянке.

В 1922 году вместе с семьей он навсегда покинул родину: «в России писать и печататься стало… невозможно».

В Париже, который стал центром русской эмиграции, он поддерживает отношения с Иваном Буниным, Дмитрием Мережковским, Иваном Шмелёвым, Зинаидой Гиппиус, Михаилом Осоргиным и другими писателями, оказавшимися в изгнании.

Из большого числа русских писателей-эмигрантов Зайцев был одним из самых последовательных противников советской власти. Он был автором «Протеста против вторжения в Финляндию» (1939), выступал против бомбежек Валаама советской авиацией. В послевоенное время призывал молодое поколение эмиграции с осторожностью относиться к советской действительности.

В Париже он познакомился с архимандритом Киприаном (Керном), известным православным богословом и патрологом, он станет духовником семьи Зайцевых.

Крупицы религиозных исканий, которые можно найти в дореволюционных произведениях Зайцева, отчетливо видны в его работах эмигрантского периода.

Здесь он создает свои самые значительные работы о «терзающей и терзаемой» России и русских людях: «Золотой узор» (1925), Странное путешествие» (1926), «Авдотья-смерть» (1927), «Анна» (1929), тетралогия «Путешествие Глеба» (1937-1953).

Всё, написанное писателем заграницей, «выросло из России, лишь Россией и дышит».

Особое место в творчестве Зайцева занимают произведения о Святой Руси и православной вере - «Алексей Божий человек» (1925), «Преподобный Сергий Радонежский» (1925), «Афон» (1928), «Валаам» (1936) и множество заметок на эту тему.

Архимандрит Киприан (Керн) отмечал, что в прозе Бориса Константиновича «какое-то подсознательное неуловимое ощущение божественной иконы мира, его неомраченных светлых истоков».

Среди других работ, которые следует отметить, художественные биографии писателей: «Жизнь Тургенева» (1932), «Жуковский» (1951), «Чехов»(1954), очерки и мемуары о деятелях русской культуры Андрее Белом, Александре Блоке, Константине Бальмонте, Вячеславе Иванове, Иване Шмелеве, Марине Цветаевой и многих других. Можно сказать, что Зайцев придумал жанр романизованной биографии.

В заграничный период он написал и опубликовал 30 книг и более 800 текстов в периодических изданиях на русском языке, многое из написанного было переведено на английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, фламандский, венгерский, сербохорватский, болгарский, чешский и японский языки.

Во Франции Борис Зайцев выступал на «Радио Свобода» с момента его открытия в 1953 году. В Париже он встречался с советскими писателями, приезжавшими во Францию, Константином Паустовским, Владимиром Солоухиным, Юрием Казаковым и другими.

Скончался Борис Константинович 28 января 1972 года. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Зайцев, называвший русскую литературу «христианнейшей из всех литератур мира», и сам вошел в нее как христианский писатель.

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