Бомбардировщик АНТ-4 совершил испытательный полет

Первый в мире серийный цельнометаллический тяжелый двухмоторный бомбардировщик был построен в Советском Союзе. Его разработчиком выступил выдающийся авиаконструктор Андрей Туполев.

Сначала заказ на разработку бомбардировщика хотели отдать британской фирме «Handley Page Aircraft Company» , но англичане запросили полмиллиона рублей и полтора года на проектирование. Заказчика это не устроило, решили делать у себя. Заказ передали в Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) и Туполев сказал, что уменьшит цену и сроки производства от заявленных англичанами. Так и вышло, бомбардировщик разработали и собрали всего за 9 месяцев и 200 тысяч рублей.

После госиспытаний и проведенных доработок, в которых учли требования военных, в 1929 году АНТ-4 (ТБ-1) был запущен в серийное производство, за 4,5 года выпустили 216 самолетов, из них 66 – в поплавковой модификации для авиации ВМФ.

С полным вооружением – тремя спарками пулеметов Дегтярева и тонной бомб самолет развивал скорость 184 километра в час, набирал высоту 4830 метра, практическая дальность полета составляла 1000 километров. Летчики с одобрением встретили новую машину, на всех режимах полета она была устойчива.

Среди рекордов АНТ-4: перелет в Америку по маршруту Москва-Нью-Йорк в августе 1929 года и многие другие рекордные перелеты, спасение челюскинцев в марте 1934 года, участие в проекте «Звено», это когда бомбардировщик выступал авианосцем для размещения на его крыльях (или под ними) истребителей.

Высокие качества АНТ-4 были признаны зарубежными конструкторами. Монопланная схема, как наилучшая с точки зрения аэродинамики, стала преобладающей в тяжелой авиации мира.

Этот бомбардировщик послужил прототипом для многих последующих многомоторных самолетов ОКБ Туполева, с появлением этого самолета началось становление стратегической авиации в нашей стране.

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