Боевое крещение Александра III

Своего второго сына Александра император Александр II готовил к военной карьере, так как престол российских самодержцев должен был занять старший сын Николай.

Александра Александровича по обычаю того времени еще при рождении определили шефом Астраханского карабинерного полка, с малых лет он был наблюдателем постоянных военных церемоний, в 6 лет стоял на часах в парадной солдатской форме Павловского полка, шефом которого он был, у открывающегося памятника Павлу I.

В 8 лет он приступил к обучению наукам, в числе которых было и военное искусство. В 19 лет цесаревич командовал стрелковой ротой учебного батальона на сборах, в 21 год имел чин генерал-лейтенанта. Однако принять боевое крещение будущему императору пришлось лишь во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

Ее он встретил, находясь в действующей армии в Кишиневе, вместе с отцом. И вскоре был назначен командующим Восточным (Рущукским) отрядом Дунайской армии. 70-тысячный отряд прикрывал восточный фланг армии и за всю кампанию не дал османам возможности нанести серьезный удар по русским войскам.

Мехмет-Али-паша (он был этническим немцем, принявшим ислам), командующий османской армией, которая превосходила значительно численностью Восточный отряд, ни разу не атаковал его. Очевидно, турецкий военачальник полагал, что раз отрядом командует наследник престола (старший брат Николай к тому времени уже умер), то он должен быть очень сильным. Сам цесаревич считал, что турки не раз упускали благоприятный шанс ударить по русским. Также он видел и упущенные возможности русских, план, предложенный им и братом Владимиром, командующим одним из корпусов Восточного отряда, был значительно лучше плана военного министра Дмитрия Милютина, и позволял окончить кампанию до наступления холодов. Однако Александр II и военный совет приняли план министра.

Активные действия со стороны Восточной турецкой армии возобновились после смены командующего, Мехмета-Али-пашу сменил Сулейман-паша, первое сражение произошло 14 (26) ноября 1877 года у селения Мечки (современная Русенская область Болгарии), и закончилось поражением турок. В этом же месте османы, не зная о падении Плевны, попытались 30 ноября (12 декабря) взять реванш, но также неудачно.

«К 10 часам утра, — говорится в реляции, — противник открыл артиллерийский огонь из 20 орудий, установленных на высотах близ села Пиргово. Его пехота пошла в атаку, но наши войска отбили её сильным ружейным огнем».

Очевидец событий сестра милосердия Юлия Вревская, продавшая свое орловское имение, чтобы организовать санитарный отряд, в этом время вместе с двумя другими сестрами будет перевязывать раненных в соседней деревне Обретеник, запишет, что «видела издалека летящие снаряды и дым». То есть сражение было довольно ожесточенным.

Все атаки противника Восточный отряд отбил, контратакой опрокинул турецкие таборы и заставил бежать. В плен чуть не попал сам Сулейман-паша.

Деятельность Восточного отряда сухо подытожил авторитетный военный министр Милютин: «Оставаясь 5 месяцев в оборонительном положении и занимая растянутую линию против значительно превосходного противника, Рущукский отряд выполнил свою задачу, ни разу не потерпев поражения».

А государь наградил его командующего орденом Святого Георгия II степени. В этой большой битве турки потеряли до 4 тысяч человек, потери русских были минимальны, по сообщению Александра Александровича, «офицеров около 25 человек, из которых убито 3 или 4… нижних чинов убито до 90 человек и ранено 500 с чем-то».

Как пишет историк Иван Дронов, Бог хранил отряд царевича Александра «от кровопролития, как потом хранил целую Россию от войн в продолжение 13 лет его царствования».

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