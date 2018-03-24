Битве на протоке Дегея: русские разгромили половцев
Алексей Жабский «На половецкие степи»

Алексей Жабский «На половецкие степи»

24 марта 1111 года состоялось сражение на протоке Дегея. Этот бой стал прологом битвы на реке Сальница, где русские одержали решительную победу над половцами

В начале XII века князь Владимир Мономах был одним из самых влиятельных правителей Древней Руси, им он стал задолго до того как занял великокняжеский престол в Киеве. Отважный и опытный полководец понимал, что для отражения половецкой угрозы, а в домоногольский период она представляла собой самую большую опасность, русским князьям необходимо объединить усилия.

Мономах выступил инициатором и одним из руководителей совместных наступательных походов против половцев. В 1103 году объединенные русские дружины разбили половцев в сражении на реке Сутени, а после того как половцы, накопив силы, вторглись в 1107 году в Переяславское княжество, в 1111 году вновь организовали большой поход против них.

Повесть временных лет донесла до нас рассказ о том, как Владимир Мономах убеждал киевского князя Святополка двинуться на половцев: Святополк Изяславич не хотел рисковать, «губить смердов и пашню». На это Мономах отвечал: «весной начнет смерд пахать, а половец, приехав, ударит смерда стрелой и заберет лошадь и жену его, и гумно его подожжет». В конце февраля 1111 года дружины Владимира Мономаха, Святополка Изяславича и черниговского князя Давыда Святославича двинулись из Переяславля-Русского в сторону Дона.

Поход против кочевников носил религиозный характер: митрополит Никифор прислал духовенство, которые весь путь совершало молебны о даровании победы над «безбожными сынами Измаила». Некоторые исследователи считают, что наличие в войске большого числа священников было своего рода PR-акцией: слава о походе и победе разойдется по всей земле русской и дойдет до Европы, Византии и Рима.

«Ведь нам, брат, тоже важно, чтобы западные владыки знали и о наших победах над погаными. Будут остерегаться тогда идти к нашим границам и немцы, и ляхи, и твои любезные угры», - такие слова вкладывает в уста Мономаху историк Андрей Сахаров.

21 марта войско подошло к половецкой столице – Шарукани, названной в честь хана Шарукана, и спокойно вошло в город. Половецкого войска в нем не было и местные жители, опасаясь разграбления, сдали столицу без боя. Через день уже с боем был взят другой город степняков – Сугров, и после короткого отдыха дружины вновь выступили в поход.

В пятницу 24 марта в канун праздника Благовещения, русское войско встретилось с противником «на потоце Дегей», который историк Константин Кудряшов идентифицирует с одной из проток в верховьях реки Каменки – Камышевахой или Сухой Каменкой.

Летопись не приводит подробностей сражения при Дегее (Дегае), сообщается лишь, что «битва была жестокая». Русские князья приняли решение сражаться до последнего: «Видно, здесь смерть нам! Станем же твердо». В кровавой битве победило русское войско. «И помог Бог русским князьям», - отметил летописец.

На следующий день воинство праздновало сразу три праздника: победу над противником, праздники Благовещения и Лазареву субботу (в 1111 году церковные праздники совпали). Однако эта битва не была финальной, через три дня противники сойдутся на реке Сальница.

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События: война
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