Битве на протоке Дегея: русские разгромили половцев

В начале XII века князь Владимир Мономах был одним из самых влиятельных правителей Древней Руси, им он стал задолго до того как занял великокняжеский престол в Киеве. Отважный и опытный полководец понимал, что для отражения половецкой угрозы, а в домоногольский период она представляла собой самую большую опасность, русским князьям необходимо объединить усилия.

Мономах выступил инициатором и одним из руководителей совместных наступательных походов против половцев. В 1103 году объединенные русские дружины разбили половцев в сражении на реке Сутени, а после того как половцы, накопив силы, вторглись в 1107 году в Переяславское княжество, в 1111 году вновь организовали большой поход против них.

Повесть временных лет донесла до нас рассказ о том, как Владимир Мономах убеждал киевского князя Святополка двинуться на половцев: Святополк Изяславич не хотел рисковать, «губить смердов и пашню». На это Мономах отвечал: «весной начнет смерд пахать, а половец, приехав, ударит смерда стрелой и заберет лошадь и жену его, и гумно его подожжет». В конце февраля 1111 года дружины Владимира Мономаха, Святополка Изяславича и черниговского князя Давыда Святославича двинулись из Переяславля-Русского в сторону Дона.

Поход против кочевников носил религиозный характер: митрополит Никифор прислал духовенство, которые весь путь совершало молебны о даровании победы над «безбожными сынами Измаила». Некоторые исследователи считают, что наличие в войске большого числа священников было своего рода PR-акцией: слава о походе и победе разойдется по всей земле русской и дойдет до Европы, Византии и Рима.

«Ведь нам, брат, тоже важно, чтобы западные владыки знали и о наших победах над погаными. Будут остерегаться тогда идти к нашим границам и немцы, и ляхи, и твои любезные угры», - такие слова вкладывает в уста Мономаху историк Андрей Сахаров.

21 марта войско подошло к половецкой столице – Шарукани, названной в честь хана Шарукана, и спокойно вошло в город. Половецкого войска в нем не было и местные жители, опасаясь разграбления, сдали столицу без боя. Через день уже с боем был взят другой город степняков – Сугров, и после короткого отдыха дружины вновь выступили в поход.

В пятницу 24 марта в канун праздника Благовещения, русское войско встретилось с противником «на потоце Дегей», который историк Константин Кудряшов идентифицирует с одной из проток в верховьях реки Каменки – Камышевахой или Сухой Каменкой.

Летопись не приводит подробностей сражения при Дегее (Дегае), сообщается лишь, что «битва была жестокая». Русские князья приняли решение сражаться до последнего: «Видно, здесь смерть нам! Станем же твердо». В кровавой битве победило русское войско. «И помог Бог русским князьям», - отметил летописец.

На следующий день воинство праздновало сразу три праздника: победу над противником, праздники Благовещения и Лазареву субботу (в 1111 году церковные праздники совпали). Однако эта битва не была финальной, через три дня противники сойдутся на реке Сальница.

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