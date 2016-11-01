В битве при Асландузе русские войска разбили персидскую армию
В битве при Асландузе русские войска разбили персидскую армию

Две тысячи русских солдат одолели 30-ти тысячную армию персов

Русско-персидская война 1804-1813 годов после заключения с Османской империей Бухарестского договора (май 1812 года) близилась к своему завершению. Потеряв турок как своих союзников на Кавказе, персы склонялись к заключению с Россией мира. Силой, противодействующей такому желанию, выступала Великобритания, английский посол в Персии сэр Гор Оусли сулил персам поддержку в войне с Россией.

Летом 1812 года англичане поставили персам 30 тысяч ружей и 12 орудий. Успешные действия Наполеона на территории России, его вход в Москву также укрепил позиции партии войны внутри персидского двора. Для возобновления военных действий с Россией на Кавказском фронте персы сформировали армию под командованием наследника персидского престола Аббас-Мирзы (1789-1833). В ней находилось свыше 30 английских офицеров (после вторжения Наполеона в Россию Великобритания из персидской армии отозвала большую часть своих офицеров).

В августе 1812 года войска под командованием Аббас-Мирзы заняли Ленкорань, столицу Талышского ханства, находившегося под протекторатом России. В октябре 30-ти тысячное персидское войско подошло к реке Аракс. В своем продвижении персы проявили беспечность, т.к. основные силы русских были переброшены на европейский фронт войны с Наполеоном, пикетов вдоль реки они не выставили.

Этим воспользовался генерал Петр Котляревский (1782-1851), 19 октября он сбросил персов, находившихся на возвышенности у правого берега Аракса. Противник был вынужден отступить. Через несколько часов, с наступлением ночи, русские бесшумно подобрались к персидскому лагерю у Асландузского брода и атаковали врага. Персы вновь бежали, в этом бою они потеряли 1200 убитых, русские захватили 12 фальконетов – пушек английского производства и провиант.

Персам не помогли ни английские военные советники, ни английское оружие. Отряд русских во главе с Кавказским Суворовым, так называли Котляревского, одолел в десять с лишним раз превосходящую его персидскую армию. Вскоре русские войска отобьют крепость Ленкорань, последний оплот персов в Закавказье.

Бой под Чашниками Далее в рубрике Бой под Чашниками31 октября в этом местечке сразились французские войска маршала Виктора и русские войска генерала Витгенштейна

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