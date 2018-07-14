Битва при Ведроши — блистательная победа русского оружия

Знаменитое стояние на Угре, в результате которого Великое княжество Московское окончательно освободилось от монголо-татарской зависимости, привело к значительному политическому и экономическому росту Руси. Уже к концу XV века Русское государство представляло серьёзную силу в восточноевропейском пространстве. Иван III, присоединив земли Новгорода, продолжил целенаправленный курс на воссоединение русских земель, отторгнутых в предыдущие столетия Польшей и Литвой.

Для достижения этой важной цели, он заключил союз с крымским ханом Менгли I Гераем, войска которого, совершая регулярные набеги на литовско-польские владения, ослабляли обороноспособность противника Москвы. На западных рубежах оборону польско-литовского государства разрушали наезды московских отрядов, вторгавшиеся в торопецкие и ржевские волости, которые находились во владении польского короля. Князья этих земель были вынуждены перейти под власть московского князя. В 1495 году для укрепления русского влияния в Литве и защиты прав православного населения, Иван III выдал замуж за литовского великого князя Александра Ягеллончика свою дочь Елену. Впрочем, династический союз не разрешил всех противоречий между двумя государствами.

В 1499 году Литва подтвердила свою унию с Польшей, что привело к новому витку дискриминации православных, а последней каплей, приведшей к русско-литовской войне, стал переход на службу к Ивану Великому следующих князей: Ивана Вельского, правителя Вельского княжества (ныне город Белый в Тверской области), Василия Шемячича, правителя большого Новгород-Северского княжества (город Новгород-Северский Черниговская область Украины), и Семёна Стародубского (город Стародуб Брянская область) в ведении которого находились Гомель, Чернигов, Карачев и Хотимль.

Князья изъявили добровольное желание войти под начало великого князя московского, и Иван III воспринял это как подарок Провидения и знак к действию. В мае 1550 года он спешно отправил для защиты этих княжеств московские полки, война с Литвой началась.

«Военные действия, – отмечает историк Александр Зимин, — развернулись на всем протяжении русско-литовской границы». В Северской земле воевал отряд московского воеводы Якова Кошкина, города Брянщины, Северщины и Курщины быстро присягнули Москве. Татарский отряд бывшего казанского хана Мухамедда-Эмина совместно с московскими отрядами под руководством князей Фёдора и Ивана Палецких взяли Брянск.

Основные силы под руководством воеводы Юрия Кошкина сосредоточились на смоленском направлении и уже в мае овладели Дорогобужем. Взятие этой крепости открывало дорогу на стратегически важный Смоленск. Поэтому к Юрию Кошкину присоединились тверские войска князя Дмитрия Щени, с юга направились полки Семена Стародубского, Василия Шемячича и Якова Кошкина. Свои отряды направили псковичи и новгородцы. Объединённое войско возглавил князь Даниил Васильевич Щеня.

Со стороны противника выдвинулось войско под командованием опытного полководца Константина Ивановича Острожского. Вопрос о его численности, как и численности русского войска, остаётся дискуссионным. Максимальной называется цифра в 40 тысяч человек с каждой стороны, такой версии придерживались дореволюционные историки Карамзин и Голицын. Советские историки Зимин, Разин и Алексеев считали эту цифру завышенной, при этом отмечали, что численность войск с обеих сторон была примерно одинаковой.

Противники встретились на берегах реки Ведрошь (сегодня эта речка называется Сельня), близ современного села Алексин Дорогобужского района Смоленской области. Литовский полководец, вступая в бой, считал, что у противника немного людей. Донесению, что к полку Юрия Кошкину подошло значительное подкрепление, литовский князь не поверил и атаковал передовой русский отряд. Поначалу превосходство было у литовцев, передовой отряд был оттеснён и разбит. Затем, увидев многочисленное войско русских, литовцы прекратили преследование отступающего противника и согласно сообщению русских источников, остановились на берегах реки Тросна, где простояли несколько дней.

Наконец князь Острожский решил атаковать противника, 14 июля 1500 года по мосту он перешёл реке, началась решающая битва. «И ступишася обои полцы на бою, и бишась до шти часов обои полцы, имающеся за руки, сечяхуся; и по удолиям кровь яко река лияся, в трупии конь не скочит…», – сообщает летописец.

Большую роль в победе русских оказали два фактора, во-первых, засадный полк, вступивший в бой в нужный момент и начавший теснить литовцев, во-вторых, предусмотрительно был разрушен мост через реку, что лишило литовцев пути к отступлению. В битве погиб лучший цвет литовской армии, многие знатные воеводы, в том числе отважный Константин Острожский были взяты в плен.

Одно из крупнейших сражений средневековой Руси завершилось славной победой русского оружия. Русские летописцы, следуя традиции, отмечали, что победа над противником была одержана с Божьей помощью в день памяти апостола Акилы. Примечательно, что в этот же день в 1471 году москвичи разгромили новгородцев в битве на Шелони, а в 1487 году покорили Казань. Как отмечает историк Николай Борисов, «в ту эпоху такое совпадение могло быть истолковано как явное свидетельство богоугодности московского дела».

Это сражение стало переломным в русско-литовской войне, инициатива полностью перешла к русским, что в свою очередь привело к успешному завершению войны и заключению в 1503 году договора, согласно которому к нашему государству отошли исконно русские земли, составлявшие примерно треть литовских владений.

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