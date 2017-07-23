Битва под Тверью
Михаил Скопин-Шуйский и Якоб Делагарди

Михаил Скопин-Шуйский и Якоб Делагарди

23 июля 1609 года в сражении под Тверью русско-шведские войска одержали победу над польско-литовскими интервентами

Уцелевшая во время расправы над первым самозванцем Марина Мнишек, во время депортации на родину в Польшу, была перехвачена паном Александром Зборовским и доставлена в лагерь ко второму самозванцу.

Поляки, потеряв свою креатуру Лжедмитрия I, решили использовать в своих интересах его жену. Бывшей «русской царице» ничего не оставалась, как признать в тушинском воре своего мужа, «царя Дмитрия».

Им поляки прикрывались для установления власти над Русским государством, многие русские города не согласные с избранием на царство Василия Шуйского, переметнулись на сторону самозванца. Ситуация приобретала скверный характер, легитимный царь был зажат в Москве, а значительная часть страны подпала под властью тушинского вора.

Василию Шуйскому ничего не оставалось, как призвать на службу иностранных наемников во главе с Якобом Делагарди. В обмен на помощь русский царь пообещал шведам Корельский уезд.

А очищать русскую землю от литовско-польских интервентов пришлось молодому, но талантливому полководцу Михаилу Скопин-Шуйскому, он приходился царю племянником. Михаил Васильевич обладал большим авторитетом, под его знамена стекались люди, не желавшие находится на стороне изменников.

Он, вместе с командующим шведским корпусом Делагарди, нанес в мае-июне 1609 года поражение интервентам под Торопцем и Торжком. Разбитый под Торжком Зборовский, отступил в Тверь. Скопин-Шуйский тем временем сформировал в Торжке войско, в которое влился отряд, присланный смоленским воеводой Михаилом Шеиным. Численность русско-шведского войска составила 18 тысяч человек.

Нужно было действовать решительно, т.к. Зборовский ожидал подкрепления. Накануне битвы его войско насчитывало 9 тысяч человек.

Первый этап битвы, состоявшейся 11 (21) июля не выявил победителя, хотя в мемуарах польского ротмистра Мархоцкого этот день обозначен как победный:

«Когда эти силы к нему подступили, провел удачную битву, оба наших крыла, правое и левое, вытеснили неприятеля с поля и одержали победу».

В своем лагере тушинцы уже праздновали победу. Но все решил второй этап битвы, он привел к однозначному поражению поляков.

После того, как прекратился ливень, шедший свыше суток, ранним утром 13 (23) июля Скопин-Шуйский неожиданно ворвался в лагерь противника и начал бой. Битва была ожесточенной, поляки дрогнули и бежали. Победа был одержана на рассвете, как отмечает историк Николай Карамзин, «восходящее солнце осветило… царские хоругви».

Автор «Повести о победах Московского государства» говорит, что победа была одержана не без помощи свыше:

«И Божией милостью, и премудрым Промыслом, и храбростью боярина и воеводы князя Михаила Василевича Скопина польских и литовских людей побили, и таборы их взяли, и Тверь осадили».

Герой этой и многих других битв Михаил Скопин-Шуйский отделился от шведов и направился освобождать осажденную Москву, а наемники попытались овладеть Тверью, в которой заперлись интервенты. Но без русских им этого сделать не удалось. 

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