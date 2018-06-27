Битва под Торжком: победа над литовским полковником
Князь Михаил Скопин-Шуйский встречает шведского воеводу Делагарди близ Новгорода

Князь Михаил Скопин-Шуйский встречает шведского воеводу Делагарди близ Новгорода

Сражение у древнего русского города завершилось победой русско-шведского войска над польско-литовскими интервентами

Смутное время, поставившее Русское государство на грань уничтожения, вынудило законного русского царя Василия Шуйского, находившегося в критическом положении, заключить соглашение со Швецией. Договор, подписанный в Выборгской крепости в марте 1609 года, предполагал оказание со стороны Швеции военной помощи, в обмен шведы получали русские территории — город Корелу с прилегающими землями. Договор был крайне невыгодным для России, но оставался одним из немногих вариантов получения военной помощи против литовско-польских интервентов, занявших большую часть Русского царства и державших в осаде Москву.

Шведы, давно мечтавшие отхватить кусок русской земли, быстро направили в Московское государство войско из «фрянцузишков, аглинцов, немец цысаревы области, свияс и иных многих земель», шведские историки считают, что общая численность войска составляла 5 тысяч человек, 3 тысячи конницы и 2 тысячи пехоты. Интернациональным отрядом командовал генерал-лейтенант Якоб Делагарди.

Соединение с русским войском, находившимся под командованием Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, произошло в конце марта 1609 года. Как отмечает историк Вячеслав Козляков, приход «отряда иностранных наёмников, не знакомых с обычаями и политическими обстоятельствами чужой страны, тоже стал испытанием и для власти царя Василия Шуйского, и для его подданных».

Чтобы обезопасить от грабежей русские селения, Скопин-Шуйский предоставил наёмникам царские грамоты, подтверждающие выборгское соглашение и выплатил аванс за предстоящую службу. Объединённому войску нужно было двигаться к Москве, вызволять из осады царя и правительство, но для этого нужно было очистить дороги, ведущие к столице и обезопасить тылы. Скопин-Шуйский двигался вперёд лишь после того, как получал гарантии, что власти городов, вдоль которых проходил маршрут, поддержат его.

Слух о походе большого войска быстро распространился по городам и весям, власти многих городов, перешедших под власть Лжедмитрия II, спешили выразить искреннюю лояльность правительственным войскам. Такими оказались и жители Торжка, они быстро составили царю Василию Шуйскому послание, в котором каялись в своей вине, т.е. в вынужденном переходе на сторону тушинского вора.

Узнав о готовности дворян, детей боярских, посадских людей, духовенства и всех жителей Торжка поддержать объединённое войско, князь Михаил Васильевич отправил к городу несколько отрядов, которыми командовали воеводы Корнила Чоглоков, Иванис Одладуров и Фёдор Чулков. Одновременно к Торжку, уже скинувшего ставленников Лжедмитрия II, свои отряды направили тушинцы — полковник Александр Зборовский, князь Григорий Шаховской, а также Ян Кернозицкий, предводитель отряда запорожских казаков. Русские в стратегически важный город вошли первыми, крепость Торжка заняли около 4 тысяч человек.

17 июня 1609 года «грозный пан» Зборовский попытался сходу взять город, но у него этого не вышло. Затем гарнизон вышел за стены крепости, и сражение развернулось в чистом поле. Польской тяжелой коннице не удалось пробить строй обороняющихся. Получив извести о подходе основных сил Скопина-Шуйского, Зборовский отошёл. Чтобы подавить начавшуюся в Тушинском лагере панику, операция была объявлена успешной. Сообщалось, что пан Зборовский «провёл удачную битву, уложив до шестисот немцев».

Значительно ближе к правде было короткое сообщение Михаила Скопина-Шуйского: «под Торшком литовского полковника Александра Зборовского побили». Подобные сведения сообщались и в царских грамотах Василия Шуйского. В Торжке русское войско получило подкрепление, в город прибыли смоленские воеводы князья Яков Барятинский и Семён Ододуров с присоединившимися отрядами дорогобужан, белян и вязмичей во главе с князем Андреем Хованским.  

Победа под Торжком стала важной вехой в освобождении Русского государства от интервентов. Впереди была Москва, которую следовало очистить от польско-литовских оккупантов.

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