Битва у Лесной - «матери Полтавской баталии»

Шведская военная машина под управлением короля Карла XII, раскатав своих ближайших противников, решила окончательно сломить «московитскую мощь» - уничтожить Российское царство. Летом 1708 года шведский Александр Македонский, так называли современники Карла XII, начал наступление на Россию. Но, его армия в первые же недели после перехода через Днепр столкнулась с серьезными затруднениями в обеспечении продовольствием. Во-первых, русские использовали тактику «выжженной земли» и шведам ничего не доставалось, во-вторых, белорусские крестьяне прятали от шведов (а также и от русских) съестные припасы и корм для лошадей.

В этих условиях Карл XII принял решение повернуть армию в северскую Украину. На выручку голодным шведам из Риги выдвинулся продовольственный обоз из семи с лишним тысяч повозок, а также порядка 13 тысяч солдат под командованием губернатора Лифляндии генерала от инфантерии Адама Левенгаупта. Петр I, не желая допустить воссоединения корпуса лифляндского губернатора с армией Карла XII, решил его атаковать.

Сражение произошло 28 сентября (по старому стилю) 1798 года у деревни Лесной. Русские после утренней молитвы стремительно обрушились на противника. И хотя боевой дух, боеспособность и численность у войск была практически одинаковы – по 13 тысяч воинов с каждой стороны, инициативой в бою овладели русские. На нашей стороне были определенные преимущества. Основными силами корволанта являлись лучшие гвардейские полки пехоты и отборные драгунские полки. Лес вокруг небольшого поля также был плюсом для нашего войска, он прикрывал его как редуты. Бой был очень напряженным, стрельбу часто сменяла рукопашная, сражение длилось до позднего вечера. Когда шведы поняли, что им не выиграть, они бросили половину обоза и отступили. Вторую половину обоза русские захватили позже у Пропойска.

«Львиная голова» (так переводится фамилия Левенгаупт) был побежден. Через девять месяцев лев (лев – один из символов Швеции, он изображен на гербе) в битве под Полтавой будет раздавлен окончательно.

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