Битва при Гларусе
Александр Суворов

Александр Суворов

Только благодаря храбрости наших солдат и гениальному уму Суворова русской армии удалось вырваться из Мутенского котла

30 сентября (по новому стилю) 1799 года в ходе Швейцарского похода авангард русских войск под командованием Петра Багратиона вступил в сражение с французской бригадой генерала Габриэля Молитора. Бой произошел у швейцарского поселения Гларус.

Армия Александра Васильевича Суворова, шедшая на соединение с корпусом Александра Римского-Корсакова, оказалась в тяжелом положении, корпус Римского-Корсакова и союзные австрийские отряды под руководством генерала Фридриха фон Готце были разгромлены, другие австрийские отряды попросту бежали с поля боя, помощи ждать было неоткуда.

Армия Суворова, находившаяся в Мутенской долине, со всех сторон оказалась окруженной неприятелем. Продовольственные припасы закончились, солдаты несколько дней не видели не то что горячей пищи, но и сухарей, обмундирование во время горного перехода сильно изорвалось. В таком состоянии русским пришлось пробиваться на восток, к Гларусу. Злость к французам возросла многократно.

Накануне прорыва Суворов обратился с речью к солдатам. Практически безнадежное положение войск он сравнил с положением российской армии во время Прутского похода Петра I. «Помощи теперь ждать не от кого, одна надежда на Бога, другая — на величайшую храбрость и высочайшее самоотвержение войск, вами предводимых… Нам предстоят труды величайшие, небывалые в мире! Мы на краю пропасти! Но мы — русские! С нами Бог!». Во время обращения к солдатам фельдмаршал был очень взволнован, речь он произносил со слезами на глазах. Его обращение вдохновило и воодушевило всех солдат.

Первая попытка пробиться к Гларису провалилась. Дорога была очень узкой, по ней могли пройти только два человека, местами она была завалена огромными камнями и деревьями. Французы, засевшие в глухой обороне, встречали картечными залпами пробивающихся русских гренадеров. Засветло выходить через хорошо простреливаемую дорогу было безрассудно, нужно было искать другие способы выхода из западни.

Операцию перенесли на ночь. Пользуясь темнотой и густым туманом, русские незаметно пробрались на утесы, заняли удобную позицию на вершине горы и атаковали французов. При ночной атаке много русских сорвалось с крутых утесов в пропасть. Армия Молитора вынуждена была отступить сначала к поселению Нетшталь, а затем к деревням Нефельс и Молис, но они были выбиты и оттуда. Русские взяли в плен порядка трех сотен французов, три пушки и боевые знамена. Выход из котла был произведен. Путь русской армии на Гларус открыт. Впереди было Мутенское сражение.

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Места: Россия
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