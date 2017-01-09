Битва при Эрестфере – первая крупная победа над шведами

В длинной череде вооруженных конфликтов, в которых принимала участие Россия, Северная война занимает далеко не последнее место – именно она положила начало становлению России как империи. Битва у Эрестфера стала первым крупным успехом русской армии в Северной войне. Эта победа оказала большое влияние на подъем боевого духа русских воинов после нарвского поражения.

После поражения были сделаны соответствующие выводы. «Когда сие несчастие получили, - писал царь, - тогда неволя леность отогнала, и ко трудолюбию и искусству день и ночь принудила». За зиму армия была реорганизована. В подготовке офицерского состава был сделан упор на собственные кадры. Было сформировано 10 новых драгунских полков, отлито 270 орудий — вдвое больше, чем было потеряно под Нарвой. Во главе армии поставлен генерал-аншеф Борис Шереметев.

9 января 1702 года в битве при Эрестфере, небольшой деревушке в 7 милях от Дерпта, восьмитысячная армия Шереметева разгромила семитысячный шведский корпус под командованием генерала Шлиппенбаха (данные историка Евгения Тарле). К 11 часам утра русские драгуны подошли к Эрестферу и напали на шведский лагерь. Первый их натиск был отражен картечным огнем шведской артиллерии. Но вскоре к Эрестферу подошла пехота с артиллерией и положение на поле боя изменилось. В ходе четырехчасового сражения отряд Шлиппенбаха был разгромлен. Остатки шведского отряда отошли к Дерпту. Шведы потеряли в этой битве почти половину войска, русские – порядка тысячи человек.

Это была наша первая победа в Северной войне. Шереметев радостно писал Петру I, что шведы «еще долго не образумятца и не оправятца».

Сам царь так оценил победу под Эрестфером: «Мы дошли до того, что шведов побеждать можем; пока сражались двое против одного, но скоро начнем побеждать их и равным числом».

В Москве в честь победителей стреляли из пушек и звонили в колокола, народ угощали водкой и пивом. На Спасской башне Кремля вывесили захваченные шведские штандарты.

Борис Петрович Шереметев за победу получил высшее воинское звание генерала-фельдмаршала и награжден высшей наградой – орденом Святого Андрея Первозванного, всем солдатам вручили по серебряному рублю.

До победы было еще далеких и тяжелых 20 лет войны.

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