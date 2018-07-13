Берлинский конгресс: Россия в политической изоляции
Антон фон Вернер «Берлинский конгресс», 1881

Антон фон Вернер «Берлинский конгресс», 1881

Берлинский трактат, подписанный 13 июля 1878 года, урезал ряд важных достижений последней русско-турецкой войны и Сан-Стефанского договора

В XVIII-XIX веках Российская империя являлась единственной европейской державой, кто на деле, а не на словах поддерживал борьбу греков и балканских славян в борьбе с турецкими поработителями. Россия всегда трепетно относилось к дискриминационному положению христианского населения Балкан, а потому оказывало посильному помощь братьям-славянам.

Широкий резонанс в русском обществе вызвала та жестокость, с которой турки подавили Апрельское восстание в Болгарии, из России на Балканы стали отправляться добровольческие формирования, которые воевали вместе с сербами под командованием русского генерала Михаила Черняева. Последующее вмешательство в балканский конфликт России и война с Османской империей, принесли балканским народам независимость, что было подтверждено Сан-Стефанским мирным договором. Россия вновь заявила всему миру, что является освободителем народов юго-восточной Европы от турецкого порабощения. 

Согласно этому договору Сербия, Черногория и Румыния получали независимость, Болгария, Босния и Герцеговина – автономию. Такое неожиданное укрепление позиций России на Балканах, вызвало серьёзную обеспокоенность европейских держав. Англичане направили в Мраморное море броненосцы, а на Мальте разместили индийский корпус. Демонстрация силы удалась, в Петербурге, как это следует из письма императора Александра II брату: «Англия ищет только предлога, чтобы объявить нам войну», всерьёз восприняли английскую угрозу, хотя в реальности в Лондоне не были готовы к войне с Россией.

Тем не менее, в Петербурге было принято решение начать обсуждение вопроса по дипломатическим каналам. В Вену направили графа Николая Игнатьева, он выяснил, что за поддержку русских условия мира венский двор требует передать в управление Боснию и Герцеговину и желает установить доминирующее влияние в Черногории, Сербии и Албании. 

Одновременно русский посол в Лондоне Пётр Шувалов заключил с английским правительством ряд компромиссных конвенций, лишь после этого Россия согласилась принять участие в европейском конгрессе, открывшемся в Берлине 13 июня 1878 года. В нём приняли участие представители России, Великобритании, Германии, Франции, Австро-Венгрии, Италии и Турции. Представители Балканских государств на конгресс допущены не были, делегатов Румынии и Греции допускали только на заседания, на которых обсуждались вопросы, связанные с этими странами. 

Положение русской делегации, которую возглавлял престарелый Александр Горчаков, было достаточно трудным. Россия оказалась в политической изоляции. Канцлер Бисмарк до этого втягивавший Россию в войну с Турцией, переформатировался в миротворца и принял сторону Австро-Венгрии. Франция на поддержку которой надеялась российская делегация, приняла сторону Англии, рассчитывая тем самым добиться уступок в колониальных вопросах. 

Острейшая борьба развернулась за Болгарию, России удалось отстоять за Болгарией Софию и Варну, но согласиться с тем, что южная Болгария (Восточная Румелия) была оставлена под властью Турции и получила только административную автономию.

Вопрос об оккупации Австро-Венгрией прошёл гладко, т.к. Россия не могла отступиться от секретной Будапештской конвенции, один из пунктов которой гарантировал нам возврат юго-западной Бессарабии, утраченной по условиям Парижского мира.

Большой спор вызвали российские приобретения на черноморском побережье Кавказа – Батума, Карса, Ардогана и Баязета. Три первых города достались России, Баязет – Турции. Конгресс оставил в силе постановления Сан-Стефанского договора о Бессарабии, Добрудже и независимости Черногории, Сербии и Румынии. 

Итоговый документ – Берлинский трактат, подписанный 13 июля 1878 года, лишал Россию значительной части военных побед и, соответственно, их частично лишались балканские народы. 

Впрочем, Россия фактически не лишилась территориальных приобретений – Южной Бессарабии и закавказских областей. За Баязет и Алашкерскую долину Россия получила от Турции компенсацию. В проигрыше оказалась Османская империя, «грабят Турцию!», – такую характеристику конгрессу и территориальным потерям этой страны дал Ленин.

Самые жирные куски получили государства, не принимавшие участия в русско-турецкой войне: Англия – приобрела Кипр, Австро-Венгрия – Боснию и Герцеговину. Православные киприоты турецкое владычество сменили на английское, жители Боснии и Герцеговины – на австро-венгерское. Спустя 36 лет неумеренные аппетиты венского двора приведут к катастрофическим последствиям. Именно оккупация Боснии и Герцеговины станет причиной роковых выстрелов и началом Первой мировой войны.

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