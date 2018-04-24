Берлинский договор – успех советский дипломатии

После подписания Версальского договора, ведущие державы приступили к формированию новой политической архитектуры планеты. При этом положение двух государств, совсем недавно определявших повестку дня в Европе, России и Германии, оказалось ущемленным. Международный статус России в результате смены политического строя был существенно снижен, страна оказалась в дипломатической изоляции. Германия была вынуждена подписать Версальский договор на условиях, продиктованных победителями. Неприятие положений Версальского договора для двух бывших противников стало объединяющим фактором. И первым шагом по выходу из сложившейся ситуации и одновременно шагом к налаживанию советско-германских отношений стало подписание в 1922 году Рапалльского договора. Он предусматривал отказ от послевоенных претензий и сотрудничество в торгово-экономической сфере.

Своеобразной пролонгацией Рапалльского договора стал Берлинский договор, подписанный 24 апреля 1926 года. Особенностью Берлинского договора стало то, что он был заключен после участие Германии в Локарнской конференции, что не могло не рассматриваться СССР как разворот в сторону Запада. Но и после Локарно, благодаря настойчивости и гибкости советской дипломатии, боявшейся потерять единственного тяжеловесного союзника, немцы продемонстрировали верность прежнему курсу в отношениях с Советским Союзом. В октябре 1925 года был подписан договор о сотрудничестве в экономической области, включавший предоставление СССР кредита для финансирования советских заказов в Германии на сумму в 106 млн марок. В марте была принята программа сотрудничества в военной области, и, наконец, 24 апреля 1926 года в Берлине министром иностранных дел Веймарской республики Густавом Штреземаном и послом СССР в Германии Николаем Крестинским подписан политический договор.

Он состоял из четырех статей, первая подтверждала силу рапалльских соглашений. Вторая статья заявляла, что в случае нападения противника на одну из сторон, вторая сторона сохранит нейтралитет. Третья статья запрещала Германии и СССР вступать в коалиции друг против друга.

О значении и обстоятельствах подписания Берлинского договора «Русской Планете» рассказал доктор исторических наук Олег Пленков, профессор кафедры истории Нового и Новейшего времени института истории Санкт-Петербургского Государственного университета.

«Русская Планета» (РП): Берлинский договор был подписан после Локарнских соглашений. Участие Германии в Локарнской конференции несло ли угрозу советско-германским отношениям?

Олег Пленков (ОП): Здесь нужно помнить о том, что у Германии фактически не было армии, немецкая армия была меньше бельгийской армии, поэтому реальная угроза для соседей отсутствовала. Локарнский договор носил символический характер, министр иностранных дел Веймарской республики Густав Штреземан таким образом хотел ввести страну в круг ведущих европейских держав. Что касается договора 1926 года, он был продолжением Рапалльского договора, ничего нового в нем не было.

РП: Можно ли сказать, что для Германии подписание имело, прежде всего, прагматичную основу и не являлось дипломатической игрой?

ОП: Самое главное, что всё делалось «под ковром», военное сотрудничество, начавшееся после Рапалльского договора, не прекращалось до 1933 года. Для Штреземана это был жест в сторону Востока, обозначавший, что Германия к восточным соседям относится также, как к западным. При этом не надо забывать, что, во-первых, у СССР не было общей с Германией границы, во-вторых у Германии не было армии.

РП: Предвоенные договоры с Германией – Рапалльский, экономический договор 1925 года, и Берлинский 1926 года были выгодными для СССР?

ОП: Конечно, развитие технологий имели большое значений, в том числе сотрудничество в военной сфере. Немцы оставили в Казани и Липецке свои лаборатории и технику. Торговля между странами всегда имеет взаимовыгодное значение.

РП: Т.е. подписание Берлинского договора можно назвать успехом советской дипломатии?

ОП: Да, как и Рапалльский договор, он прорвал фронт блокады вокруг Германии и вокруг советской России. Если бы не приход в 1933 году к власти национал-социалистов, сотрудничество между странами было бы продолжено.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «История»