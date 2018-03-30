«Белое солнце пустыни» – классика отечественного кино

История красноармейца Сухова, по окончании Гражданской войны задержавшегося в Средней Азии и вынужденного присматривать за гаремом главаря банды басмачей Абдуллы, была придумана кинодраматургами Валентином Ежовым и Рустамом Ибрагимбековым. Только за первый год фильм посмотрели 34,5 миллионов зрителей Советского Союза. Любители кино этот фильм с удовольствием смотрят и сегодня, без сомнения, будут смотреть и дальше. Многие фразы из киноленты разлетелись на цитаты.

Созданию фильма предшествовал долгая работа. Первоначальный вариант сценария с названием «Басмачи» руководство не приняло, уже смонтированный фильм хотели назвать «Спасите гарем», но в итоге остановились на «Белом солнце пустыни». Фильм должен был стать своеобразным ответом советского кинематографа на популярный в Америке жанр вестерн. Решение о необходимости создать фильм не хуже «Великолепной семерки» (он шел в советском прокате) приняли на самом высоком уровне. Предложение занять режиссерское кресло получали Андрей Кончаловский, Юрий Чулюкин, Витаутас Жалакявичус и Андрей Тарковский, но именитые режиссеры отклонили приглашение. В итоге руководить съемками стал Владимир Мотыль, автор полюбившейся зрителям картины «Женя, Женечка и «Катюша».

Фильм Мотыля был запущен на Экспериментальной творческой студии Григория Чухрая, имевшей достаточную творческую и экономическую свободу относительно контроля со стороны Госкино. Материал, снятый режиссером в Ленинградской области, Дагестане и Туркмении, был качественным, но некоторые эпизоды не связывались между собой. Своеобразным выходом из ситуации стали письма Сухова своей жене Катерине Матвеевне, придуманные бардом Булатом Окуджавой. Он же написал для фильма все песни, в том числе и знаменитую «Госпожу Удачу».

Главную роль в фильме сыграл Анатолий Кузнецов, для него она стала звездным часом, из других актерских работ следует отметить Павла Луспекаева, сыгравшего таможенника Верещагина, Спартака Мишулина, он сыграл Саида, и непрофессионального актера Николая Годовикова, трудившегося в то время слесарем на заводе, он сыграл Петруху.

В Госкино фильм был принят со многими претензиями и нареканиями идеологического характера, однако, положение спас главный кинозритель страны – Леонид Брежнев. Большой любитель боевиков и вестернов картиной остался доволен. Высокое мнение генерального секретаря разделили миллионы простых советских граждан, вопреки прогнозам критиков, предрекавшим ему судьбу вполне ординарной картины, фильм состоялся.

«Белое солнце пустыни» — это по-настоящему народный фильм, объединивший самые разные поколения зрителей. По установившейся традиции его обязательно смотрят, отправляясь в полет, российские космонавты. Фильм «Белое солнце пустыни» стал значимой частью отечественной культуры.

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