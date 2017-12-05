Атомный ледокол «Ленин» - легенда отечественного флота

Первый в мире атомный ледокол вошел в строй через 60 лет после первого плавания первого в мире арктического ледокола «Ермак», построенного по проекту вице-адмирала Степана Макарова. К этому моменту почетный ветеран отечественного флота еще находился в строю, и лишь в 1963 году был выведен из эксплуатации.

Советские кораблестроители ледокол «Ленин» построили в сжатые сроки, решение о строительстве атомного ледокола было принято в ноябре 1953 года и уже спустя 4 года, на Адмиралтейском заводе в Ленинграде, 5 декабря 1957 года, судно, не имеющее мировых аналогов, было спущено на воду. Его спуск, запланированный на полдень, приветствовал залп пушки Петропавловской крепости. Над его проектированием и постройкой трудилось 30 НИИ, 60 КБ и свыше 200 промышленных предприятий.

Ледокол представляет собой гладкопалубное судно длиной 134 метра, шириной 27,6 метра, высотой борта 16,1 метра и водоизмещением 16 тысяч тонн (без балласта), на корабле имеется вертолетная площадка.

После ввода в эксплуатацию ледокол продемонстрировал высокую проходимость и маневренность во льдах. В навигацию 1961 года атомоходу удалось пробиться в труднодоступный район Чукотского моря, севернее острова Врангеля, основать дрейфующую станцию «Северный полюс-10», на которой осталась группа полярников. В навигацию 1971 года, вместе с ледоколом «Владивосток» он стал первым из надводных судов, прошедших севернее Северной Земли.

С появлением атомного ледокола на арктических трассах удалось вдвое продлить срок навигации в восточном секторе Арктики, а в западной ее части она стала практически круглогодичной. Экономическая целесообразность и эффективность эксплуатации атомохода была очевидна.

Кроме того «Ленин» стал испытательной площадкой для решения различных научно-технических вопросов, связанных с использованием атомных установок.

За 30 лет службы ледокол прошел 654,4 тысячи морских мили (в том числе 563,6 тысячи – во льдах), провел 3741 транспортных и ледокольных судов, и установил целую серию мировых рекордов. Лишь после этого ветеран был выведен из эксплуатации и поставлен к причальной стенке на вечную стоянку в Мурманске. Неравнодушным мореплавателям удалось отстоять корабль, на металлолом он не пошел, сегодня «Ленин» является музеем истории отечественного атомного флота и освоения Арктики.

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