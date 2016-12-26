Артемий Арциховский - первооткрыватель берестяных грамот
Артемий Арциховский - первооткрыватель берестяных грамот

114 лет назад родился Артемий Арциховский, выдающийся ученый, специалист по славяно-русской археологии

Артемий Владимирович родился 13 (26) декабря 1902 года в Санкт-Петербурге в семье знаменитого ботаника Владимира Арциховского. Учился на факультете общественных наук Московского университета у археолога Василия Городцова, позже – в аспирантуре НИИ археологии и искусствознания РАНИОН, в 1929 году защитил кандидатскую диссертацию «Курганы вятичей», в ней доказал совпадение данных археологии с данными древнерусских летописей и точность и достоверность историко-географических сведений, предоставляемых летописцами. В 1940 году защитил докторскую диссертацию «Древнерусские миниатюры как исторический источник».

Главный научный интерес для Арциховского представлял древний Новгород, исследовать который он начинал вместе с Борисом Рыбаковым, основанная Арциховским экспедиция является старейшей из существующих в нашей стране постоянных археологических экспедиций.

Экспедиция Арциховского производила раскопки широкими площадями, так только площадь Неревского раскопа составляла 10 тысяч квадратных метров, - в поле зрения археологи держали усадьбы и кварталы средневекового Новгорода.

26 июля 1951 года Арциховским была обнаружена первая берестяная грамота, эта находка стала дополнительным и ценным источником информации, который позволил синтезировать данные археологии с материалами письменных источников по истории Новгорода. Итогом 25-ти летней работы, связанной с обнаруженными грамотами, стало их семитомное академическое издание с научными комментариями.

Артемий Владимирович – инициатор образования в Московском  университете кафедры археологии (1939) и первый ее руководитель. На подготовленных им учебниках «Введение в археологию» и «Основы археологии» училось не одно поколение отечественных археологов. Арциховский внес огромный вклад в становление и развитие археологии как университетской науки в нашей стране.

Скончался Артемий Владимирович 17 февраля 1978 года в Москве.

Теги:
Места: Россия
События: наука
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