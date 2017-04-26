Архитектор Андрей Гун – сторонник «русского» стиля
Храм Воскресения Христова у Варшавского вокзала

Храм Воскресения Христова у Варшавского вокзала

Среди работ Гуна храм Воскресения Христова у Варшавского вокзала и Владимирский дворец в Петербурге, дом купца Пороховщикова в Москве

Первыми архитекторами Петербурга были иностранцы, облик города с момента его основания формировали итальянские, французские, немецкие и русские зодчие.

Андрей (Генрих) Гун из остзейских немцев был в числе тех, кто принимал участие в градостроительных проектах.

Андрей Леонтьевич (родился 26 апреля 1841 года) окончил Петербургскую Академию художеств со званием классного художника 3-й степени. Вместе с другим этническим немцем Виктором Шрётером был помощником архитектора Александра Резанова при строительстве дворца великого князя Владимира Александровича на Дворцовой набережной в Петербурге.

В столице кроме дворца Гун спроектировал здание Русского общества страхования от огня, особняк Эдуарда Кирштена (организатора обувного производства), перестроил здание Корфа и особняк Григория Митусова.

Совместно с Гриммом и фон Голи участвовал в проектировании храма Воскресения у Варшавского вокзала. Этот храм, воздвигнутый в 1905 году на рабочей окраине города, интересен тем, что при нем действовало Александро-Невское общество трезвости. Общество в период расцвета насчитывало более 70-ти тысяч человек.

Среди московских проектов Гуна особенно выделяется особняк российского предпринимателя и мецената Александра Пороховщикова на Арбате – он воздвигнут в «русском стиле». По заказу Пороховщикова Гун также построил концертный зал гостиницы «Славянский базар».

Из нереализованных проектов – здание Мосгордумы, дом князя Чернова в Колпачном переулке, тифлисский храм Александра Невского, петербургский храм Спаса на Крови (вторая премия). Из утраченных – лютеранская кирха святой Марии у Сытного рынка в Петербурге.

По проекту Гуна на Украине построены особняк Федора Терещенко Киеве, в нем располагается Музей русского искусства (в 2017 году местными властями переименован в «Киевскую галерею») и в Глухове – Трех-Анастасиевский собор.

С 1873 году Андрей Гун работал на Петергофской гранильной фабрике, возглавил ее с 1886 года. По его эскизам фабрика изготовила надгробия на могилы Александра II и императрицы Марии Александровны (усыпальница Петропавловского собора).

Скончался Андрей Леонтьевич в 1924 году.

«Истинным художником-архитектором», «милым и добрым талантом» назвал архитектора Андрея Гуна художник Илья Репин.

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Места: Россия
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