Архип Куинджи - знаменитый русский пейзажист
Иван Крамской. Портрет А.И. Куинджи. Конец 1870-х

Иван Крамской. Портрет А.И. Куинджи. Конец 1870-х

Сын бедного сапожника сумел преодолеть все трудности жизни, он реализовал свои дарования и стал именитым художником

Предки Куинджи, греки по происхождению, жили в степной части Крыма, близ Бахчисарая и занимались хлебопашеством. Несмотря на давление, которое на них оказывали татары-мусульмане, они сохранили православную веру.

При Екатерине II, Куинджи вместе с другими греками были переселены в район Павловска, современного Мариуполя. Здесь, 15 (27) января 1841 года, в местечке Карасу, в семье бедного сапожника и родился Архип Иванович Куиджи. Он рано осиротел, но в приют не попал, греки своих не бросают, на воспитание мальчика взяла семья дяди.

У мальчика рано появилась тяга к рисованию, по воспоминаниям товарищей, Архип рисовал на любом подходящем материале, на обрывках бумаги, стенах, заборах.

«Для того, чтобы стать хорошим художником, надо даже спать с альбомом и карандашом», - скажет впоследствии Куинджи.

Чтобы не быть обузой родственникам, Архип с детства подрабатывал, учетчиком кирпича на стройке, прислугой у хлеботорговца Аморети. Аморети, видя увлеченность мальчика рисованием, посоветовал ему поехать в Крым к знаменитому художнику Ивану Айвазовскому.

Но стать учеником великого мариниста у Архипа не получилось, то ли Айвазовского не было в городе, то ли он не разглядел в юноше художника, Куинджи уехал из Феодосии. Позже, в Мариуполе, Одессе и Таганроге он работал ретушером в фотостудиях, наконец, в 24 года отправился в Петербург.

Дважды пытается поступить в Академию художеств, но безрезультатно, зато за картину «Татарская сакля в Крыму» получает звание свободного художника. Слушателем Академии он становится только спустя пять лет после приезда в столицу.

На творчество художника большое влияние оказали Иван Крамской и Илья Репин, с которыми он познакомился в Петербурге. Его картины «Осенняя распутица» (1872), «Забытая деревня» (1874), «Чумацкий тракт в Мариуполе» (1875) экспонировались в рамках выставок Товарищества передвижников и имели большой успех.

Среди других картин Куинджи, которые заслуживают внимания – это «На острове Валааме» (1872) и «Ладожское озеро» (1873). Первую купил Павел Третьяков, публика была от нее в восторге.

«Всем она ужасно нравится, и еще не дальше как сегодня заходил ко мне Крамской – он от нее в восторге», - писал Репин.

После заграничного путешествия, в 1875 году художник побывал на родине, здесь он женился на дочери мариупольского купца Вере Кетчерджи, они любили друг друга с юности, но тогда не могли сочетаться браком из-за большой разницы в социальном положении.

А. Куинджи «Днепр утром», 1881

Картины, написанные на Украине - «Украинская ночь» (1876), «Вечер на Украине» (1878), «Днепр утром» (1881) всегда привлекали внимание публики, а картина «Лунная ночь на Днепре» (1880) вызвала ажиотаж у ценителей прекрасного.

Картина была единственной на выставке, чтобы ее увидеть люди выстраивались в очередь, многие посещали выставку многократно. Достоевский, посетивший выставку, назвал творчество художника «застывшей молитвой».

Куинджи, несмотря на то, что стал миллионером, жил очень скромно, семья обходилась без прислуги, путешествовала в вагонах третьего класса и останавливалась в недорогих гостиницах. При этом художник тратил большие суммы на благотворительность: поощрял бедных молодых художников и не отказывал нуждающимся. Он всегда помнил свое бедное детство и юность.

Скончался Архип Иванович Куинджи 11 (24) июля 1910 года в Санкт-Петербурге.

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