Анна Герман – Певица с большой буквы

Анна Герман родилась 14 февраля 1936 года в городе Ургенч Узбекской ССР. Ее предки, этнические немцы, проживали в Российской империи еще с екатерининского времени, со второй половины XVIII века.

Отец Ойген (Евгений) Герман был бухгалтером, в 1937 году его объявили немецким шпионом, репрессировали и расстреляли. Мать Ирма, в девичестве она носила фамилию Мартенс, воспитывала дочь одна. Долгие годы мать, дочь и бабушка скиталась по стране, жили в Кемеровской области, Узбекистане, Киргизии, Казахстане. После того, как мать вышла замуж за офицера Войска Польского Германа Гернера, семья в 1946 году переехала в Польшу.

В послевоенной Польше женщинам, чтобы прокормиться приходилось много работать. Поступление Анны на геологический факультет Вроцлавского университета было обусловлено этой же причиной. Во время учебы Анна занимается художественной самодеятельностью, выступает на сцене студенческого театра. Геологом она не стала, но, чтобы заработать на жизнь, ей приходится много гастролировать по стране. Разрешение на проведение концертов у нее уже было, в 1962 году она сдала квалификационный экзамен.

В следующем году на знаменитом фестивале в Сопоте Анна Герман занимает третье место, второе – на II Фестивале польской песни в Ополе, и первое – на Всепольском фестивале эстрадных коллективов в Ольштыне. Министерство культуры предоставляет Анне, как начинающему талантливому исполнителю, стипендию для обучения в Италии, здесь она совершенствует искусство вокала.

После Италии – вновь выступление на фестивале в Сопоте (1964), на этот раз среди польских исполнителей она была лучшей. После успеха в Сопоте певицу приглашают в Советский Союз, здесь она записывает альбом «Танцующие Эвридики» с песнями на польском и итальянском языках.

Имя Анны Герман, становится известным слушателям не только Восточной Европы, она гастролирует и выступает на фестивальных площадках Бельгии, Великобритании, США, Франции, Чехословакии. Она стала первой певицей из стран социалистического блока, «пробившей» «железный занавес».

В Италии, где Анна Герман работала по контракту, заключенному со студией грампластинок CDI, певицу ждало серьезное испытание, в 1967 году она попала в страшную автомобильную аварию. Выжить удалось только чудом, многочисленные операции, гипсовый корсет, несколько месяцев неподвижности – ходить Анна училась заново.

На эстраду она вернулась спустя три года, в 1970 году. Герман много гастролирует, в том числе по Советскому Союзу.

«Такой благодарной, душевной, отлично разбирающуюся в музыке публику, я не встретила нигде», - так отзовется Анна Герман о ценителей ее таланта в СССР.

Лучшие советские поэты и композиторы готовы были писать для нее. Так благодаря совместному творчеству появились знаменитые песни: «Эхо любви», «Когда цвели сады», «Гори, гори моя звезда», и «Надежда» - одна из лучших песен на русском языке минувшего столетия.

В середине 1970-х у певицы обнаруживают онкологическое заболевание, она борется с неизлечимой болезнью, при этом не прерывает записывать новые песни, выступать на телевидении и давать концерты.

Но побороть смертельную болезнь не удалось, Анна Герман ушла их этой жизни 25 августа 1982 года. Ей было всего 46 лет.

Образ Анны Герман, ее неповторимое ангельское сопрано с прозрачным и высоким тембром, с лирическим оттенком и уникальным, немного печальным исполнением, навсегда останется в памяти благодарных слушателей.

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