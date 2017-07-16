Андрей Карелин – пионер русской светописи
Андрей Карелин – пионер русской светописи

180 лет назад родился Андрей Осипович Карелин, русский художник и фотограф

Нашему современнику из дореволюционных фотографов большего всего известно имя Сергея Прокудина-Горского. Ему, пионеру цветной фотографии удалось заручиться поддержкой Николая II, благодаря чему он совершил несколько фотоэкспедиций по всей Российской империи и оставил большое художественное наследие. Но кроме Прокудина-Горского в царской России было множество людей, которые занимались фотографией профессионально. Среди них Андрей Осипович Карелин, которого называют основоположником жанра художественной фотографии.

Он родился 4 (16) июля 1837 года в Солдатской слободе (ныне село Селезни) Тамбовской губернии, его мать Татьяна Ивановна была крестьянкой. Мальчик рано проявил способности к рисованию и был отдан на обучение к иконописцам Тамбова.

В 1857-1864 годах он обучается в Петербургской Академии художеств, параллельно с живописью занимается фотографией. Вынужденный по состоянию здоровья покинуть столицу, он переезжает сначала в Кострому, затем в Нижний Новгород. Здесь он открывает школу рисования и фотомастерскую под вывеской «Фотография и живопись художника А. Карелина».

Известность к нему пришла после выигранного в 1876 году Международного фотоконкурса в Эдинбурге. Жюри из шести тысяч работ конкурсантов выбрало две, которые, по их мнению, заслуживали золотой медали. Работы экспонировались без указания авторства, а когда потребовалось узнать имена двух претендентов на золото, оказалось, что это работы одного человека, никому не известного фотографа из России Андрея Карелина.

«Он доказал всему свету своими композициями, что художества и фотография стоят в самой непосредственной связи» - русская и иностранная пресса много писала о двойной победе Карелина.

Русскому фотографу удавалось без специальных объективов добиваться отличного качества съемки, все детали фотографий были хорошо различимы.

Фотопортреты знаменитостей Дмитрия Менделеева, Максима Горького, Ивана Шишкина, Владимира Короленко и фотографии с натуры, сделанные нижегородским светописцем, способствовали перемене отношения к фотографии, к ней стали относиться как к искусству.

В 1876 году именно по этой причине, возводящей, «фотографию в действительное, важное и вполне полезное пособие для художественных работ» Карелину было присвоено звание фотографа Императорской Академии художеств.

Искусствоведы говорят о близости фоторабот Карелина «Нищие», «Милостыня» к картинам художников-передвижников. Приблизить фотографию к живописи в условиях примитивной технике было под силу только художнику и фотографу в одном лице. И Карелину это удалось. Его имя навеки вписано в историю мирового и отечественного фотоискусства.

Теги:
Места: Россия
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