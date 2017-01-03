Амур водил пером, он «Душеньку» писал
Амур водил пером, он «Душеньку» писал

Так охарактеризовал творчество поэта Ипполита Богдановича один из его современников

Ипполит Фёдорович Богданович родился 23 декабря 1743 года (3 января 1744) в селе Переволочна Киевской губернии в дворянской семье. Получил домашнее образование, которое продолжил в Москве, в математическом училище, где показал отличные результаты, и гимназии при Московском университете.

С детства имел тягу к искусству, литературе, музыке, рисованию и поэзии, к последней – через стихи Михаила Ломоносова. Был дружен с поэтом Михаилом Херасковым и во время обучения в гимназии проживал в его доме. Благодаря Хераскову имел возможность печать свои стихи, басни и сказки в журнале «Полезное увеселение» уже с 14 лет.

В 1763 году Богданович стал редактором журнала «Невинное упражнение», в котором популяризировались идеи французских философов и вольнодумцев. Здесь был опубликован стихотворный перевод «Поэма на разрушение Лиссабона» Вольтера» и первое крупное собственное сочинение Богдановича поэма «Сугубое блаженство» (1765), в ней он воспевал «спасительное действие законов и царской власти», по отзыву Николая Карамзина, она «не сделала сильного впечатления в публике».

Два года провел секретарем в посольстве при Саксонском дворе, вернувшись в Петербург, издавал журнал «Петербургский Вестник» и занимался литературными трудами.

Около 1775 года сочинил свое главное произведение — «Душеньку», в основе которой древнегреческий миф об Эросе и Психее, до Богдановича этот сюжет многократно обыгрывался в живописи, скульптуре и литературе. Все литературные инерпретации мифа восходят к «Золотому ослу» Апулея. Но русского перевода Апулея тогда еще не существовало, Богданович опирался на повесть Лафонета «Любовь Психеи и Купидона». Повесть Богдановича была издана лишь спустя 8 лет по настоянию друзей поэта.

«Душеньку» очень любили Пушкин, Батюшков, Гоголь и Боратынский, ее с удовольствием читала Екатерина II, ценя за легкий и ироничный стих. В свое время она имела чрезвычайный успех.

Среди других произведений Богдановича «Добромысл» (1805), «Блаженство народов» (1810), «Берег» (1812), 3-х томное собрание «Русских пословиц», переложеных на стихи по заказу Екатерины II.

Последние дни жизни провел в Курске. Здесь он обратил внимание на крепостного мальчика Мишу Щепкина, предоставил ему возможность пользоваться своей библиотекой и поощрял его увлечение чтением.

Умер Ипполит Фёдорович 6 января 1803 года.

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