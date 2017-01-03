Амур водил пером, он «Душеньку» писал

Ипполит Фёдорович Богданович родился 23 декабря 1743 года (3 января 1744) в селе Переволочна Киевской губернии в дворянской семье. Получил домашнее образование, которое продолжил в Москве, в математическом училище, где показал отличные результаты, и гимназии при Московском университете.

С детства имел тягу к искусству, литературе, музыке, рисованию и поэзии, к последней – через стихи Михаила Ломоносова. Был дружен с поэтом Михаилом Херасковым и во время обучения в гимназии проживал в его доме. Благодаря Хераскову имел возможность печать свои стихи, басни и сказки в журнале «Полезное увеселение» уже с 14 лет.

В 1763 году Богданович стал редактором журнала «Невинное упражнение», в котором популяризировались идеи французских философов и вольнодумцев. Здесь был опубликован стихотворный перевод «Поэма на разрушение Лиссабона» Вольтера» и первое крупное собственное сочинение Богдановича поэма «Сугубое блаженство» (1765), в ней он воспевал «спасительное действие законов и царской власти», по отзыву Николая Карамзина, она «не сделала сильного впечатления в публике».

Два года провел секретарем в посольстве при Саксонском дворе, вернувшись в Петербург, издавал журнал «Петербургский Вестник» и занимался литературными трудами.

Около 1775 года сочинил свое главное произведение — «Душеньку», в основе которой древнегреческий миф об Эросе и Психее, до Богдановича этот сюжет многократно обыгрывался в живописи, скульптуре и литературе. Все литературные инерпретации мифа восходят к «Золотому ослу» Апулея. Но русского перевода Апулея тогда еще не существовало, Богданович опирался на повесть Лафонета «Любовь Психеи и Купидона». Повесть Богдановича была издана лишь спустя 8 лет по настоянию друзей поэта.

«Душеньку» очень любили Пушкин, Батюшков, Гоголь и Боратынский, ее с удовольствием читала Екатерина II, ценя за легкий и ироничный стих. В свое время она имела чрезвычайный успех.

Среди других произведений Богдановича «Добромысл» (1805), «Блаженство народов» (1810), «Берег» (1812), 3-х томное собрание «Русских пословиц», переложеных на стихи по заказу Екатерины II.

Последние дни жизни провел в Курске. Здесь он обратил внимание на крепостного мальчика Мишу Щепкина, предоставил ему возможность пользоваться своей библиотекой и поощрял его увлечение чтением.

Умер Ипполит Фёдорович 6 января 1803 года.

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