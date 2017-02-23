Алексий II – Патриарх переломного времени

Патриарх Алексий (в миру Алексей Михайлович Ридигер) родился 23 февраля 1929 года в Таллине. Он принадлежал к дворянскому курляндскому роду, один из представителей которого Фридрих Вильгельм Ридигер перешел в Православие при Екатерине II. Видным представителем рода был генерал от кавалерии и генерал-адъютант Федор Ридигер, герой Отечественной войны 1812 года.

Отец Патриарха родился в Петербурге, после октябрьского переворота вместе с семьей переехал в Эстонию. Переезд в страну, где не было преследований людей за религиозные убеждения, во многом определили дальнейшую жизнь Ридигеров.

В Эстонии в те годы была очень активная церковная жизнь, люди в тяжелых условиях вынужденной эмиграции опору для жизни пытались найти в вере. Здесь зародилось Русское студенческое христианское движение в Прибалтике, участниками которого были родители Патриарха – Михаил Александрович и Елена Иосифовна. Михаил Александрович в 1942 году принял священный сан.

Своего сына Алешу родители воспитывали в православной вере. Христианское воспитание в семье, уроки Закона Божиего в школе, паломничество по святым местам – летом семья посещала Пюхтицкий, Псково-Печерский и Валаамский монастыри, и встречи с опытными духовниками обителей, постепенно сформировали в Алексее желание стать священником.

Церковное служение у Алексея Ридигера началось с послушания алтарником, в храме он прислуживал с шести лет.

Во время Великой Отечественной войны Алексей вместе с отцом оказывал посильную помощь людям, которых немцы по этапу отправляли на работы в Германию.

После освобождения Эстонии от фашистов, семья Ридигеров не покинула страну, хотя прекрасно понимала, что их, как живших под оккупацией, могут подвергнуть репрессиям. Но всё обошлось, как обошлось и в 1940 году, после присоединения Эстонии к СССР.

Алексей Ридигер получает богословское образование в Ленинградских духовных школах. За курсовое сочинение «Митрополит Филарет (Дроздов) как догматист» ему была присвоена степень кандидата богословия. Уже позже, когда Алексий Ридигер станет Патриархом, он возглавит канонизацию великого архипастыря Филарета, митрополита Московского.

Священный сан Алексей Ридигер принял во время обучения. На служение молодой священник был послан в Эстонию, в шахтерский городок Йыхви, позже служил в Тарту и Таллине.

Это было время, «когда за веру уже не расстреливали», но для защиты интересов Церкви приходилось пройти через многое.

Служение в родной Эстонии о. Алексий продолжил в епископском сане, в епископа города Таллина он был поставлен в 1961 году, после принятия им монашеского пострига.

На Таллинской кафедре молодой и энергичный епископ противодействовал хрущевской кампании по закрытию храмов, так ему удалось отстоять Пюхтицкий монастырь, который хотели переделать в дом отдыха для шахтеров. Владыка Алексий приглашал в обитель христианские делегации из Европы, те в свою очередь делились впечатлениями о поездке с европейской прессой – положительный отзыв в западной печати был единственным аргументом для советских властей против закрытия монастыря.

С 1964 года архиепископ Алексий был назначен Управляющим делами Московской Патриархии, в этой должности ему предстояло решать многие трудноразрешимые вопросы, с которыми приезжали архиереи и священнослужители со всех уголков Советского Союза.

В 1986 году он был назначен на Ленинградскую и Новгородскую кафедру. Наступало время, когда общество стало менять отношение к Церкви, и владыка Алексий был одним из тех, кто этот процесс ускорял.

Свое христианское свидетельство он нес даже на съездах народных депутатов СССР, в этот орган государственной власти митрополит Алексий был избран от «Фонда милосердия и здоровья». О парламенте иерарх вспоминал как о «месте, где у людей нет уважительного отношения друг к другу».

После смерти Патриарха Пимена в 1990 году, в Москве прошел Поместный собор, на котором путем голосования Патриархом был избран Алексий, митрополит Ленинградский и Новгородский. В словах, с которыми Патриарх после избрания обратился к членам Поместного собора, он отметил необходимость соборного решения вопросов, стоящих перед Церковью.

Патриаршество Алексия II выпало на период нестроений, вызванных распадом СССР и становлением новой российской государственности. Общество было дезориентировано семидесятилетним периодом атеистической пропаганды, национальные богатство находились в стадии передела, люди теряли голову от свалившейся на них свободы, а матери оплакивали солдат, погибших в «горячих» точках. В эти переломные годы Предстоятелю Русской Церкви выпала труднейшая миссия миротворца в своем Отечестве.

Патриарх призывал всех россиян к взаимному терпению и напоминал им о вечных ценностях – братстве, дружбе, любви и человечности. Осенью 1993 года, когда страна находилась в шаге от гражданской войны, Патриарх Алексий II, пригласил к диалогу противоборствующие стороны и был посредником на этих переговорах. Югославия, Нагорный Карабах, Чеченская Республика, — все эти страницы современной истории отмечены его состраданием, мудрым словом и молитвой.

Он внимательно следил за правильностью устройства как монастырской, так и приходской жизни.

«В области устроения приходской жизни важнейшее внимание следует уделять тому, чтобы люди, нашедшие недавно дорогу к храму, не покидали бы его из-за нечуткости и грубости со стороны церковных служащих, что, к сожалению, наблюдается в наших приходах».

При Патриархе Алексии II в Русской Православной Церкви наблюдался не только мощный рост числа приходов, восстановление и строительство храмов и монастырей, Церковь стала общественным институтом, который по уровню доверия стал занимать первое место, а сам Патриарх, далекий от попечений о мирской славе – одним из самых популярных общественных деятелей.

Скончался Святейший Патриарх Алексий II 5 декабря 2008 года. Его преемником на древнем престоле Патриархов Московских и всея Руси стал Патриарх Кирилл.

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