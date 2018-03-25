Алексей Явленский – один из «Синих всадников»

Алексей Георгиевич Явленский родился в Торжке 13 (25) марта 1864 года в семье гусарского полковника. В 1874 году с матерью переехал в Москву, где по окончании гимназии проходил обучение в кадетском корпусе и военном училище.

Дослужился до штабс-капитана, в отставку вышел в возрасте 32 лет, во время прохождения военную службы серьезно интересовался живописью, в качестве вольнослушателя посещал Петербургскую Академию художеств, но разочаровавшись в академической системе преподавания, занятия продолжил в мастерской Марианны Веревкиной, которая впоследствии стала его гражданской женой.

В 1896 году вместе с ней художник уезжает в Мюнхен – «немецкие Афины», здесь продолжает художественное образование у известного педагога Антона Ашбе. В 1905 году посещает Францию, где знакомится с Матиссом и Веркаде. Алексей Георгиевич начинает вырабатывать собственный художественный стиль. «Цвета горят, передавая жар души», - говорил он о своих пейзажах.

В 1909 году вместе с Василием Кандинским основал Новое Мюнхенское художественное объединение, которое заявляло готовность принять в свои ряды художников всех направлений, необходимо было лишь разделять постулаты основателей. За несколько лет существования объединение провело 4 выставки, в которых приняли участие десятки художников из разных стран. Члены мюнхенского объединения, в том числе Явленский, составили ядро новой группы художников «Синий всадник», «всадников» объединял интерес к средневековому и примитивному искусству и художественным направлениям – кубизму и фовизму.

В 1916 году из Германии Явленский перебирается в Швейцарию, где знакомится с художницей-импрессионисткой Эмили Шейер. Вдохновленная картинами русского живописца, Шейер свою жизнь решила посвятить популяризации его творчества. Импресарио устраивала выставки Явленского, благодаря чему его имя стало хорошо известно европейцам.

С портрета Галки, так художник называл Эмили Шейер, ставшей его настоящим другом, он открыл знаменитую серию «мистических голов», в которых соединились модернистские веяния и традиции русского религиозного искусства.

Шейер же посоветовала Явленскому выступить организатором художественного объединения «Синяя четверка», куда также вошли Кандинский, Клее и Фейнингер.

Как отмечает исследователь жизни и творчества художника Ирина Девятьярова, Явленский был одним из творцов мирового художественного эксперимента начала XX века – эпохи, когда создавалась история современного искусства. Вместе с тем, сохраняя связи с русской художественной средой, он привнес в европейский экспрессионизм традиции русской культуры.

После смены политического режима в России, художник не смог вернуться на Родину, он скончался в марте 1941 года в Германии, похоронен на православном кладбище Висбадена.

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