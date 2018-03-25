Алексей Явленский – один из «Синих всадников»
Алексей Явленский. Автопортрет, 1912

Алексей Явленский. Автопортрет, 1912

Выступая в роли одного из творцов европейского экспрессионизма, Явленский привнес в него традиции русской культуры

Алексей Георгиевич Явленский родился в Торжке 13 (25) марта 1864 года в семье гусарского полковника. В 1874 году с матерью переехал в Москву, где по окончании гимназии проходил обучение в кадетском корпусе и военном училище.

Дослужился до штабс-капитана, в отставку вышел в возрасте 32 лет, во время прохождения военную службы серьезно интересовался живописью, в качестве вольнослушателя посещал Петербургскую Академию художеств, но разочаровавшись в академической системе преподавания, занятия продолжил в мастерской Марианны Веревкиной, которая впоследствии стала его гражданской женой.

В 1896 году вместе с ней художник уезжает в Мюнхен – «немецкие Афины», здесь продолжает художественное образование у известного педагога Антона Ашбе. В 1905 году посещает Францию, где знакомится с Матиссом и Веркаде. Алексей Георгиевич начинает вырабатывать собственный художественный стиль. «Цвета горят, передавая жар души», - говорил он о своих пейзажах.

В 1909 году вместе с Василием Кандинским основал Новое Мюнхенское художественное объединение, которое заявляло готовность принять в свои ряды художников всех направлений, необходимо было лишь разделять постулаты основателей. За несколько лет существования объединение провело 4 выставки, в которых приняли участие десятки художников из разных стран. Члены мюнхенского объединения, в том числе Явленский, составили ядро новой группы художников «Синий всадник», «всадников» объединял интерес к средневековому и примитивному искусству и художественным направлениям – кубизму и фовизму.

В 1916 году из Германии Явленский перебирается в Швейцарию, где знакомится с художницей-импрессионисткой Эмили Шейер. Вдохновленная картинами русского живописца, Шейер свою жизнь решила посвятить популяризации его творчества. Импресарио устраивала выставки Явленского, благодаря чему его имя стало хорошо известно европейцам.

С портрета Галки, так художник называл Эмили Шейер, ставшей его настоящим другом, он открыл знаменитую серию «мистических голов», в которых соединились модернистские веяния и традиции русского религиозного искусства.

Шейер же посоветовала Явленскому выступить организатором художественного объединения «Синяя четверка», куда также вошли Кандинский, Клее и Фейнингер.

Как отмечает исследователь жизни и творчества художника Ирина Девятьярова, Явленский был одним из творцов мирового художественного эксперимента начала XX века эпохи, когда создавалась история современного искусства. Вместе с тем, сохраняя связи с русской художественной средой, он привнес в европейский экспрессионизм традиции русской культуры.

После смены политического режима в России, художник не смог вернуться на Родину, он скончался в марте 1941 года в Германии, похоронен на православном кладбище Висбадена. 

Теги:
Места: Россия
ВАЗ запускает производство Далее в рубрике ВАЗ запускает производство24 марта 1971 года была принята в эксплуатацию первая линия Волжского автомобильного завода Читайте в рубрике «Культура» Песни Андрея Макаревича экранизируютВыдаст ли деньги на съемки музыкального киноальманаха к 50-летию легендарной российской рок-группы Министерство культуры РФ? Песни Андрея Макаревича экранизируют

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО