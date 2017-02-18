Алексей Венецианов – мастер жанровых сцен из крестьянской жизни

Алексей Гаврилович Венецианов родился 7 (18) февраля 1780 года в Москве в семье небогатого купца. Род Венециановых был родом из Греции, из «эпирского местечка города Богдари». Предки художника перебрались из Греции в Россию в 30-40-х годах XVIII века.

Отец художника Гаврила Юрьевич торговал саженцами плодовых и ягодных кустов, а по некоторым сведениям и картинами, что могло содействовать проявлению в молодом Венецианове интереса к искусству. Известно, что Алексей рисованием увлекался с детства и много рисовал своих товарищей.

«Я всегда рисовал украдкой, а в особенности от учителей, которых я боялся. Но когда я был в пятом классе, я смело завоевывал свое любимое занятие и рисовал красками, да не водяными, а масляными, и не на бумаге, а на полотне, и, бывало, по целым дням пропадал по воскресеньям у одного живописца, Пахомыча».

Учился Алеша Венецианов в одном из частных московских пансионов. По окончании учебы, три года работал в Чертежном управлении, позже, чтобы больше оставалось времени на занятия искусством, перевелся в почтовое ведомство в Петербург. Там он самостоятельно занимается живописью – копирует картины в Эрмитаже, пишет портреты близких людей.

Познакомившись с выдающимся портретистом Владимиром Боровиковским, Венецианов до 1810 года жил в его доме и пользовался советами Боровиковского.

Это знакомство во многом определило развитие молодого художника.

«Вот тут-то я понял, как нужно правильно рисовать», - передает его слова мемуарист.

В 1811 году Совет петербургской Академии Художеств за написанный «Портрет инспектора Академии художеств К. Головачевского с тремя учениками» присвоил Венецианову звание академика. В ранний период творчества Венецианов пишет лирические портреты (А.И. Бибикова, 1805―08; М.А. Фонвизина, 1812). В период Отечественной войны 1812 года он создает серию патриотических карикатур на французов и русских дворян-франкофилов.

В это же время Венецианов совершает открытие бытового жанра живописи. В 1819 году он уединяется в селе Сафонково Тверской губернии и всецело предается искусству. Алексей Гаврилович создает целую галерею крестьянских образов, а также ряд живописных полотен, запечатлевших будни сельской жизни: «Гумно», «Утро помещицы», «На пашне. Весна» и «На жатве. Лето», «Спящий пастушок».

Реалистическое изображение среднерусского пейзажа на десятилетия вперед предопределило будущие искания русских пейзажистов.

Сам Венецианов прекрасно понял значение открытия бытового жанра. Прославившись на первых порах как замечательный портретист, он все же переключается на жанровую тематику и на одном из портретов делает пометку: «Венецианов в марте 1823 года сим оставляет свою портретную живопись».

Новые работы Венецианова получили высокую оценку общественности.

«Наконец мы дождались художника, который прекрасный талант свой обратил на изображение одного отечественного, на представление предметов его окружающих, близких к его сердцу и к нашему...», ― писал известный петербургский художник и публицист Павел Свиньин.

На деньги от проданной за 5 тысяч рублей картины «Гумно» Венецианов организовал собственную художественную школу.

«Эта милость родила во мне желание не одному ею пользоваться, а посвятить ее обучению молодых бедных людей по методе моей. Мое желание скоро исполнилось. Случай доставил мне одного мальчика из бежецких мещан (Тыранова, которого в 1824 году привез я из Петербурга), а другого калязинского мещанина уговорил приехать».

Алексей Венецианов «Жнецы», 1825

Из этой школы вышли такие замечательные художники, как Никифор Крылов, Евграф Крендовский, Григорий Сорока и Лавр Плахов, всего свыше семидесяти учеников.

В 1830 году школу Венецианова взял под покровительство Николай I, имевший склонность к поощрению «народных» тенденций в искусстве. Для художника это было серьезная материальная помощь, годом ранее для погашения долгов, возникшим с содержанием школы, художнику пришлось заложить свое имение.

Кроме того, император назначает Венецианова придворным художником с годовым жалованием в 3000 рублей.

Наибольшую известность художнику принесли написанные им образы крестьян. Картины «Жнецы», «Спящий пастушок», «Захарка» удивительным образом раскрывают обаяние простых людей и показывают красоту деревенского труда.

Как и большинство русских художников, Венецианов в своем творчестве неоднократно касался и религиозных сюжетов. Из полотен этого направления наиболее известна его картина «Предстательство Богородицы за воспитанниц Смольного монастыря».

Последний год жизни Алексея Венецианова был заполнен работой над образами для храма пансиона дворянского юношества в Твери.

Алексей Григорьевич погиб в результате несчастного случая во время поездки по дороге в Тверь 4 (16) декабря 1847 года. Во время крутого спуска лошади понесли по обледенелой дороге, Венецианова выкинуло из кибитки, он умер на месте. Похоронен художник на Дубровском погосте, неподалеку от Сафоновки, где располагалась его школа.

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