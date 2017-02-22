Алексей Жемчужников – русский поэт и сатирик

Алексей Михайлович Жемчужников родился 10 (22) февраля 1821 года в городе Почеп Черниговской губернии (ныне Брянская область) в дворянской семье.

Отец Михаил Николаевич принимал участие в Отечественной войне 1812 года, позже сделал гражданскую карьеру, он занимал должность губернатора Костромской и Санкт-Петербургской губернии. Два брата Александр и Владимир впоследствии также станут поэтами, а третий Лев – графиком и живописцем. Двоюродным братом Жемчужниковых был писатель Алексей Толстой.

Алексей Жемчужников учился в Первой Санкт-Петербургской гимназии и Училище правоведения. В училище, опекуном которого являлся принц Петр Ольденбургский, были заложены основы мировоззрения и жизненной позиции Жемчужникова.

По окончании училища в 1841 году он состоит на гражданской службе в Сенате, в министерстве юстиции и Государственной канцелярии.

Одновременно с исполнением служебных обязанностей, которые по собственному признанию Жемчужникова несколько утомляли его, он посещает «пятницы» - еженедельные собрания в доме Михаила Петрашевского и занимается литературной деятельностью.

Комедия «Странная ночь» стала литературным дебютом Жемчужникова, она была опубликована в 1850 году в журнале «Современник».

Вместе с братьями Александром, Владимиром и Алексеем Толстым он придумал образ Козьмы Пруткова. Первая басня, положившая творческое начало Пруткова, была написана именно Алексеем Михайловичем.

Козьма Прутков довольно основательно утвердился в русской литературе, так, что ему могли бы позавидовать иные из реально существующих писателей. Содержанием многочисленных басен и афоризмов Пруткова была народная мудрость, именно оттуда она была почерпнута и облечена в художественную форму. Высказывания Пруткова любил простой народ, его часто цитировали и о нем писали другие писатели, Пруткову подражали, и эта литературная маска не затерялась во времени. Имя Пруткова сегодня известно не только историкам литературы, но и обычным читателям.

В 1858 году Жемчужников оставил государственную службу, а годом спустя взял довольно продолжительную паузу в литературной деятельности.

Основными темами поэзии Жемчужникова была общественно-политическая и социальная проблематика. В 60-70 годах он стал «знаменосцем поневоле» гражданского направления в поэзии. Но не народ, как у Некрасова, отголоском которого Жемчужников всегда боялся стать, а просвещенное демократическое общество являлись идеалом поэта.

Жемчужников выступает против лжи общества и подмены патриотизма национальным самомнением:

«Вы все, в ком так любовь к отечеству сильна

Любовь, которая все лучшее в нем губит —

И хочется сказать, что в наши времена

Тот честный человек, кто родину не любит».

В конце жизненного и творческого пути, Жемчужников обратился к лирической поэзии. Как пишут его биографы, он «создает самобытную поэзию старости, один из значительных мотивов которой, мужественное и мудрое приятие смерти и предшествующего ей старческого одиночества».

По словам Валерия Брюсова, в этом стихотворном цикле поэт «сумел взять совершенно самостоятельный тон, смог показать всю самобытность своей души и поэзии».

Скончался Алексей Михайлович 25 марта (7 апреля) 1908 года в Тамбове.

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