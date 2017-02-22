Алексей Жемчужников – русский поэт и сатирик
В. Маковский «Портрет А.М. Жемчужникова», 1888

В. Маковский «Портрет А.М. Жемчужникова», 1888

Жемчужников является соавтором литературного проекта, известного под именем Козьма Прутков

Алексей Михайлович Жемчужников родился 10 (22) февраля 1821 года в городе Почеп Черниговской губернии (ныне Брянская область) в дворянской семье.

Отец Михаил Николаевич принимал участие в Отечественной войне 1812 года, позже сделал гражданскую карьеру, он занимал должность губернатора Костромской и Санкт-Петербургской губернии. Два брата Александр и Владимир впоследствии также станут поэтами, а третий Лев – графиком и живописцем. Двоюродным братом Жемчужниковых был писатель Алексей Толстой.

Алексей Жемчужников учился в Первой Санкт-Петербургской гимназии и Училище правоведения. В училище, опекуном которого являлся принц Петр Ольденбургский, были заложены основы мировоззрения и жизненной позиции Жемчужникова.

По окончании училища в 1841 году он состоит на гражданской службе в Сенате, в министерстве юстиции и Государственной канцелярии.

Одновременно с исполнением служебных обязанностей, которые по собственному признанию Жемчужникова несколько утомляли его, он посещает «пятницы» - еженедельные собрания в доме Михаила Петрашевского и занимается литературной деятельностью.

Комедия «Странная ночь» стала литературным дебютом Жемчужникова, она была опубликована в 1850 году в журнале «Современник».

Вместе с братьями Александром, Владимиром и Алексеем Толстым он придумал образ Козьмы Пруткова. Первая басня, положившая творческое начало Пруткова, была написана именно Алексеем Михайловичем.

Козьма Прутков довольно основательно утвердился в русской литературе, так, что ему могли бы позавидовать иные из реально существующих писателей. Содержанием многочисленных басен и афоризмов Пруткова была народная мудрость, именно оттуда она была почерпнута и облечена в художественную форму. Высказывания Пруткова любил простой народ, его часто цитировали и о нем писали другие писатели, Пруткову подражали, и эта литературная маска не затерялась во времени. Имя Пруткова сегодня известно не только историкам литературы, но и обычным читателям.

В 1858 году Жемчужников оставил государственную службу, а годом спустя взял довольно продолжительную паузу в литературной деятельности.

Основными темами поэзии Жемчужникова была общественно-политическая и социальная проблематика. В 60-70 годах он стал «знаменосцем поневоле» гражданского направления в поэзии. Но не народ, как у Некрасова, отголоском которого Жемчужников всегда боялся стать, а просвещенное демократическое общество являлись идеалом поэта.

Жемчужников выступает против лжи общества и подмены патриотизма национальным самомнением:

«Вы все, в ком так любовь к отечеству сильна
Любовь, которая все лучшее в нем губит —
И хочется сказать, что в наши времена
Тот честный человек, кто родину не любит».

В конце жизненного и творческого пути, Жемчужников обратился к лирической поэзии. Как пишут его биографы, он «создает самобытную поэзию старости, один из значительных мотивов которой, мужественное и мудрое приятие смерти и предшествующего ей старческого одиночества».

По словам Валерия Брюсова, в этом стихотворном цикле поэт «сумел взять совершенно самостоятельный тон, смог показать всю самобытность своей души и поэзии».

Скончался Алексей Михайлович 25 марта (7 апреля) 1908 года в Тамбове.

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Места: Россия
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