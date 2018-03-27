Александр Востоков – выдающийся русский филолог

Александр Востоков, выдающийся филолог, заложивший основы сравнительного славянского языкознания, по происхождению был немцем. Красотой русского языка он проникся с юных лет и изучению языка, ставшего для него родным, он решил посвятить свою жизнь.

Александр Христофорович (имя при рождении Александр-Вольдемар Остенек) родился 16 (27) марта 1781 года в Эстляндской губернии, в городе Аренсбург на острове Эзель. Внебрачный сын барона Остен-Сакена говорить учился на родном немецком языке. Однако уже к семи годам он говорил на русском и очень полюбил русские народные сказки. Саша был отдан на учебу в Петербургский сухопутный шляхетский корпус, но военная служба не являлась его призванием, в 13 лет он был переведен в столичную Академию художеств, к этому же времени относятся его первые попытки стихосложения.

Серьезные литературные и научные труды Александра Христофоровича впервые появились в 1801 году. Примерно в то же время Востоков начал изучать палеографию, памятники древнерусской письменности — «Русскую правду», «Поучение Владимира Мономаха», «Слово о полку Игореве». Большое внимание он уделял орфографическим особенностям памятников, сопоставляя русское, болгарское и сербское правописание.

Александр Христофорович внес большой вклад в создание «Словаря церковнославянского и русского языка», включавшего свыше 114 тысяч слов. Это один из крупнейших научных трудов XIX века, включавший русскую лексику от первых письменных памятников до позднейших произведений русских писателей. Востоков не только собирал словарный материал, но и был редактором второго тома. В 1852 году под его редакцией вышел «Опыт областного великорусского словаря».

Особенностью другого исследования Востокова «Русской грамматики» (1831) является то, что оно основано на изучении и описании фактов живого разговорного языка и языка литературного. Грамматика вышла в двух вариантах – сокращенном, она выдержала 16 изданий и полном, которая также неоднократно переиздавалась в XIX веке.

В жизни Александр Востоков, положивший прочное основание славянской филологии, был очень скромным человеком. Исследователь Всеволод Срезневский пишет, что «как истинный ученый… он не выставлял своих заслуг, не смотрел презрительно на собратьев по науке, как обычно смотрят мнящие о себе люди…».

Востоков жил под девизом «Терпением стяжай науку, которой ты себя обрек», это строки из его собственного стихотворения.

За заслуги на ниве просвещения, образования и науки он был награжден рядом высоких правительственных наград. Скончался ученый 8 (20) февраля 1864 года в возрасте 82 лет.

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