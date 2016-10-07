Александр Сибиряков – миллионер, меценат и путешественник

Александр Михайлович Сибиряков принадлежит к числу тех удивительных людей, которые обладая значительным финансовым состоянием, не потратил его на покупку зарубежных активов, не пустил на ветер и не просадил в казино, но вложил в освоение родной земли.

Его отец Михаил Александрович – совладелец винокуренных заводов, Прибрежно-Витимской золотопромышленной компании, Бодайбинской железной дороги и пароходства был очень состоятельным человеком. После смерти отца основная часть наследства досталась детям. Александр Михайлович, как только вступил в права наследования, сразу занялся речным и морским судоходством.

Созданное им в 1885 году «Ангарское пароходство» освоило сложные нижний и средний участки Ангары, для нормального движения судов фарватер реки был очищен от порогов. «Амурское пароходное общество», созданное в 1893 году, занималось перевозкой пассажиров и грузов по Амуру и его притокам.

Но главным из «морских» дел Сибирякова было содействие в освоении Северного морского пути, в 1873 году он профинансировал экспедицию английского капитана Виггинса. Впервые из Англии на Енисей была доставлена партия английских товаров, торговля между Британией и Сибирью по Северному морскому пути оказалась возможной.

Следующим важным шагом в прокладке Северного морского пути стала экспедиция шведского мореплавателя Нильса Норденшельда. В 1878-1880 годах швед впервые в истории мореплавания совершил сквозное плавание этому пути с запада на восток. Сибиряков финансировал эту экспедицию вместе со шведским предпринимателем Диксоном и королем Швеции Оскаром II. Впоследствии, когда Александр Михайлович окажется за границей без средств к существованию, шведы помогут ему и назначат пожизненную пенсию.

Между Сибирью и Печорским краем Сибиряков проложил грунтовую дорогу, она получила название Сибиряковского тракта. Новая дорога значительно облегчила жизнь жителей Печоры, для них она стала своего рода «дорогой жизни», мука стала доставляться вовремя, цены на нее упали в два с лишним раза, с 2-3 до 0,75–1,25 рублей за пуд.

В проектах Сибирякова не прослеживается никакой личной выгоды и желания быстрого обогащения. Он вкладывал средства не только в развитие коммуникаций, но и в науку. Сибиряков известен как крупнейший жертвователь на нужды науки и образования. Благодаря инвестициям Александра Михайловича Томский университет сумел значительно увеличить свою учебную и научную базу. Он щедро жертвовал на нужды родного Иркутска, на учебные заведения, храмы и монастыри.

Два брата Александра, Константин и Иннокентий также занимались широкой благотворительностью. Сибиряковы были праведными и мудрыми управителями богатства, его они употребили не на дальнейшее наращивание капитала, а распорядились с ним по-евангельски.

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