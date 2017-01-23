Александр Серов – выдающийся русский музыкальный критик и композитор

Александр Николаевич родился 11 (23) января 1820 года в Санкт-Петербурге в семье крупного чиновника министерства финансов. От родителей он унаследовал замечательные умственные способности, грамотой овладел на четвертом году жизни, а в девять лет спокойно читал книги на немецком и французском языках.

Музыкой Саша стал заниматься с семи лет, его отец, хоть и не был ценителем искусства, пригласил для сына индивидуального преподавателя, молодую пианистку Олимпиаду Жебелёву. Сначала будущий композитор учился довольно неохотно, но талантливый педагог сумела привить любовь к музыке.

Занятия музыкой Александр не прекратил и во время обучения в училище правоведения, в которое определил его отец, желавший видеть сына юристом. По окончании училища несколько лет занимал различные чиновничьи должности, но ради занятий музыкой, вышел в отставку.

«…Высокое, высочайшее искусство – музыка! Блажен тот, кто им обладает вполне, или, сказать более поэтически: блажен тот, кого любит эта муза!», - писал он своему другу Владимиру Стасову.

Среди первых произведений Серова романсы, 2 сонаты, переложения великих творений Моцарта, Баха и Бетховена. Последний для Александра Николаевича на всю жизнь оставался любимым композитором.

Из русских композиторов большое влияние на Серова оказали Глинка и Даргомыжский, с обоими он был знаком лично.

В 1850 году Серов возвращается в столицу и выступает уже как музыкальный критик. Свою миссию он видел в насаждении и распространении музыкальных знаний и образованности.

По словам Серова, русская читающая публика должна иметь «верные понятия о всех, хотя главнейших сторонах музыкального дела, так как без этих сведений невозможен сколько-нибудь верный взгляд на музыку, ее сочинителей и исполнителей».

Серов регулярно публиковался в ведущих изданиях, читал публичные лекции о музыке и в 1867-1868 годах вместе с супругой Валентиной Бергман издавал газету «Музыка и театр».

Валентина Бергман была его ученицей, они поженились в 1863 году, вскоре у них родился сын Валентин, впоследствии ставший известным живописцем и графиком.

В 1860 годах написал ряд опер, принесших ему славу: «Юдифь», «Рогнеду» и «Вражью силу».

Занятия музыкой и большие творческие планы оборвала внезапная смерть, Александр Николаевич умер от сердечного приступа на 52-м году жизни, 20 января 1871 года.

«Вся жизнь его была служением искусству, и ему он принес в жертву все остальное...», - скажет о нем Владимир Стасов.

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