Александр Серов – выдающийся русский музыкальный критик и композитор
Йохан Кёлер. «Портрет композитора Александра Николаевича Серова» (1870)

Йохан Кёлер. «Портрет композитора Александра Николаевича Серова» (1870)

Вся жизнь Серова была служением искусству

Александр Николаевич родился 11 (23) января 1820 года в Санкт-Петербурге в семье крупного чиновника министерства финансов. От родителей он унаследовал замечательные умственные способности, грамотой овладел на четвертом году жизни, а в девять лет спокойно читал книги на немецком и французском языках.

Музыкой Саша стал заниматься с семи лет, его отец, хоть и не был ценителем искусства, пригласил для сына индивидуального преподавателя, молодую пианистку Олимпиаду Жебелёву. Сначала будущий композитор учился довольно неохотно, но талантливый педагог сумела привить любовь к музыке.

Занятия музыкой Александр не прекратил и во время обучения в училище правоведения, в которое определил его отец, желавший видеть сына юристом. По окончании училища несколько лет занимал различные чиновничьи должности, но ради занятий музыкой, вышел в отставку.

«…Высокое, высочайшее искусство – музыка! Блажен тот, кто им обладает вполне, или, сказать более поэтически: блажен тот, кого любит эта муза!», - писал он своему другу Владимиру Стасову.

Среди первых произведений Серова романсы, 2 сонаты, переложения великих творений Моцарта, Баха и Бетховена. Последний для Александра Николаевича на всю жизнь оставался любимым композитором.

Из русских композиторов большое влияние на Серова оказали Глинка и Даргомыжский, с обоими он был знаком лично.

В 1850 году Серов возвращается в столицу и выступает уже как музыкальный критик. Свою миссию он видел в насаждении и распространении музыкальных знаний и образованности.

По словам Серова, русская читающая публика должна иметь «верные понятия о всех, хотя главнейших сторонах музыкального дела, так как без этих сведений невозможен сколько-нибудь верный взгляд на музыку, ее сочинителей и исполнителей».

Серов регулярно публиковался в ведущих изданиях, читал публичные лекции о музыке и в 1867-1868 годах вместе с супругой Валентиной Бергман издавал газету «Музыка и театр».

Валентина Бергман была его ученицей, они поженились в 1863 году, вскоре у них родился сын Валентин, впоследствии ставший известным живописцем и графиком.

В 1860 годах написал ряд опер, принесших ему славу: «Юдифь», «Рогнеду» и «Вражью силу».

Занятия музыкой и большие творческие планы оборвала внезапная смерть, Александр Николаевич умер от сердечного приступа на 52-м году жизни, 20 января 1871 года.

«Вся жизнь его была служением искусству, и ему он принес в жертву все остальное...», - скажет о нем Владимир Стасов.

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