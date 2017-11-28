Александр Опекушин – скульптор и монархист

Выходец из крестьянской среды, крепостной и сын крепостного, Александр Опекушин, несмотря на незнатное происхождение, не примкнул к революционному движению. В своих работах он запечатлел величие самодержавной России.

Александр Михайлович родился 16 (28) ноября 1838 года в деревне Свечкино Даниловского уезда Ярославской губернии в семье крепостного. Отец трудился лепщиком, у него мальчик выучился основам лепных работ, а грамоту освоил в сельской школе. Художественные способности Саши проявились уже в детском возрасте и отец, получив разрешение «собственника», помещицы Ольхиной, отправил сына в Рисовальную школу при Императорском обществе поощрения художников.

12-летний мальчик проявил фантастическое трудолюбие и работоспособность, трехлетний курс обучения он прошел за два года. В ученики Сашу взял известный датский скульптор Давид Йенсен, работавший в России. Программу обучения у датчанина Опекушин также прошел в сжатые сроки. Чтобы продолжить учебу в Академии художеств, нужно было получить вольную, свобода была оценена в 500 рублей, эту довольно значительную сумму юноша собрал с трудом. В 1860 году, за год до выхода знаменитого Манифеста об освобождении крестьян, Опекушин стал вольным человеком.

Первой его известной работой стал барельеф на евангельскую тему «Ангелы, возвещающие пастухам Рождество Христово», за него совет Академии присудил юноше малую серебряную медаль. Вскоре талантливый студент получил приглашение Михаила Микешина присоединиться к масштабному проекту – сооружению памятника «Тысячелетие России». Опекушин трудится вместе с другими скульпторами – Робертом Залеманом, Матвеем Чижовым, Иваном Шредером и Николаем Лаверецким. Микешин доверил Опекушину выполнить фигуру Петра I, с чем тот справился отлично.

Другим совместным проектом с Микешиным стал памятник адмиралу Алексею Грейгу, открытый в 1873 году в Николаеве. Совместно с Чижовым и по приглашению Микешина, Опекушин будет работать над памятником Екатерине II в Петербурге – фигуры девяти сподвижников императрицы – дело рук Опекушина. Вместе с положительными отзывами и хорошим гонораром скульптор получил в подарок от Микешина просторный дом в столице, куда он переселился со своим большим семейством.

Впрочем, общественность не всегда благосклонно отзывалась на работы скульптора, за памятник Пушкину, установленный в Москве, он подвергся нападкам. Памятник не понравился Марку Антокольскому, Ивану Крамскому и Павлу Третьякову.

Причем к работе над ним Опекушин подошел основательно, он не просто досконально изучил биографию великого поэта и его портреты и изображения, но и перечитал все его творения, это должно было помочь в поисках непростого творческого решения. Предложенный Опекушиным проект выиграл конкурс, в котором участвовали все известные скульпторы.

Впрочем, время показало напрасность и необоснованность обвинений в адрес Опекушина, сегодня памятник Пушкину на Пушкинской площади является одним из символов Москвы.

Опекушину удавалось очень точно передавать портретное сходство и внутреннюю силу человека. О скульптуре, посвященной Карлу Эрнсту Бэру, знаменитому естествоиспытателю и мыслителю, установленной в Дерпте, коллега Опекушина Роберт Бах выразился так: «В умном старческом лице Бэра Опекушин выразил глубину мысли подвижника науки, без которой человечество не может двигаться дальше».

Следует отметить, что в конкурсе над проектом этого памятника «крестьянский» скульптор вновь, как и в конкурсе с памятником Пушкину, обошел Антокольского.

Памятник Александру III в Москве

Большой пласт в творчестве скульптора занимает самодержавная тема, свыше десятка памятников посвящено российским самодержцам. Изображение Александра II, которого Опекушин видел неоднократно, по его собственному признанию, он мог вылепить с закрытыми глазами. Царю Освободителю он поставил памятники в Москве, Пскове, Кишиневе, Астрахани, Владимире, Ченстохове, Рыбинске и других городах империи. Александру III он воздвиг величественный памятник у Храма Христа Спасителя, который наряду с другими скульптурами Опекушина был снесен большевиками.

Прославленный скульптор неоднократно получал приглашения на работу за границу, но он всегда отказывался от переезда, подчеркивая, что родился в России и лишь в России хотел бы применить свои таланты.

Советская власть такого патриотизма не оценила, все накопления вместе с домом у семьи Опекушиных был отобран. Александр Михайлович скончался в крайней нужде в 1923 году и был похоронен в родной ярославской земле.

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