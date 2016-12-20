Александр Моравов – классик советского изобразительного искусства

А. Моравов «В.И. Ленин и И.В. Сталин в Горках»

Александр Викторович Моравов родился 8 (20) декабря 1878 года в Киевской губернии в семье врача. Его отец был знаком с художниками Михаилом Врубелем и Николаем Ге, именно они повлияли на выбор профессии Саши.

Живописи он начал обучаться в Киевской рисовальной школе, руководителем которой был Николай Мурашко. Обучение продолжил в Московском училище живописи, ваяния и зодчества и в мастерской Валентина Серова.

Во время обучения сближается с передвижниками, становится членом Товарищества передвижников.

В дореволюционный период Моравов пишет картины на исторические темы и в традициях «крестьянского» жанра. Среди известных картин этого периода – «Мать» (дипломная работа, получившая высокую оценку Ильи Репина), «Ярмарка», «Друзья», «Будущий наездник», «Зимний спорт».

Для «Русской истории в картинках» издания Сытина пишет ряд картин с политическим подтекстом «Декабристы в Чите», «Аракчеевщина», «Военные поселения» «Прорытие Ладожского канала». Поэтому неудивительно, что после 1917 года, художник творчество поставил на службу новой власти. Картины «Калинин среди крестьян», «Заседание комитета бедноты», «Подсчет трудодней», «В волостном ЗАГСе», «Волховстрой» показывают власть советов в светлых красках, а новый мир уже построенным.

Большое внимание в творчестве отводит Ленину, очень долго и тщательно работает над его образом, добиваясь максимального сходства и выразительности фигуры и лица.

После смерти Ленина к фигуре вождя мирового пролетариата присоединяет фигуру отца народов: «Выступление Ленина на митинге», «В.И. Ленин руководит марксистским кружком в Петербурге», «Ленин и Сталин», «В.И. Ленин и И.В. Сталин в Горках», «В.И. Ленин и И.В. Сталин за выработкой резолюции Таммерфорсской большевистской конференции в 1904 году», «В.И. Ленин и И.В. Сталин у прямого провода», «Выступление товарища Сталина на заводе "Динамо"».

Моравов включается в общественную деятельность и как пропагандист, занимается оформлением революционных праздников и клубов.

Считается классиком советского изобразительного искусства. Скончался Александр Моравов 23 февраля 1951 года в Москве.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Культура»