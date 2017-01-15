Александр Грибоедов – один из самых умных людей России

Александр Сергеевич Грибоедов родился 4 (15) января 1795 года в Москве, он принадлежал к родовитой дворянской фамилии. Грибоедов получил блестящее образование: закончил словесный и юридический курсы Московского университета. Он владел основными европейскими языками, древнегреческим и латинским, был талантливым музыкантом.

По окончании Отечественной войны 1812 года и службы в Московском гусарском полку, он служил до 1816 года, Александр Сергеевич поступил на дипломатическую службу в Коллегию иностранных дел, и в этой области проявил свои блестящие способности.

В 1818 году он отправляется в Персию секретарем посольства. Многие его дальнейшие успехи по службе связаны с Ираном. В 1827 году он участвует в важной миссии - разрабатывает условия заключения мирного договора с Персией, и блестяще с ней справляется, после чего назначается послом в эту страну.

Другой род занятий, в котором Александр Грибоедов преуспел — это литературная деятельность. Известно около тридцати произведений Грибоедова, среди которых стихи, пьесы, путевые заметки и прозаические отрывки, но большинству его замыслов не было суждено осуществиться. Он остался в истории автором одного произведения, великой комедии «Горе от ума», которая и по сегодняшний день не теряет своей актуальности.

Наряду с «Евгением Онегиным» и «Мертвыми душами», «Горе от ума» является энциклопедией русской жизни. Комедию до сих пор ставят в театрах России, ее разобрали на цитаты, а некоторым людям она серьезно помогла в жизни. Вот какую историю, связанную с «Горем от ума», приводит один современный писатель.

«Несколько лет назад отца на партсобрании критиковали за низкий общекультурный уровень. Рекомендовали больше читать. Рассматривая список рекомендованной литературы, отец понял, что прочитать все это – задача неподъемная. Поразмышляв некоторое время, отец придумал выход. Он за три недели выучил «Горе от ума» и при каждом подходящем случае стал вставлять фразы оттуда. В пьесе Грибоедова можно было найти подходящие цитаты для любой жизненной ситуации. Через некоторое время у товарищей по партии сложилось мнение, что отец – начитанный человек, знаток русской классики».

Вклад Грибоедова в культуру мог бы быть гораздо весомее, но судьба распорядилась иначе, 30 января 1829 года русский дипломат был убит рассвирепевшей толпой, разгромившей русское посольство в Тегеране.

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