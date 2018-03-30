Александр Гладков – советский писатель и мемуарист
Александр Гладков – советский писатель и мемуарист

По пьесе Гладкова «Давным-давно» Эльдар Рязанов снял фильм «Гусарская баллада»

Александр Константинович Гладков появился на свет в старинном русском городе Муроме 17 (30) марта 1912 года. Мать, Татьяна Александровна, выпускница Александровского института благородных девиц, привила сыну любовь к чтению, Саша читал запоем и охотно участвовал в постановках домашних спектаклей. Когда мальчику было 13 лет, семья переехала в Москву. В двадцатых годах он начал писать стихи, затем вошел в кружок поэтической молодежи при редакции «Комсомольской правды», где получил первый опыт журналистики. В конце двадцатых сосредоточился на театральной журналистике, его материалы печатают журналы «Новый зритель» и «Советский театр», газеты «Кино», «Рабочий и искусство» и «Рабочая Москва».

Пьеса «Питомцы славы», посвященная событиям Отечественной войны 1812 года, вышла в 1940 году и сразу получила признание читателей. В следующем году под названием «Давным-давно» она была поставлена на сцене ленинградского театра. Истоки этой «счастливой комедии», как определил сам драматург, берут начало на малой родине, в Муроме: «Они в моем безбрежном юношеском чтении и в раннем, все заслонившем чтении мамой вслух “Войны и мира”».

«Давным-давно» была переведена на многие языки и вошла в классику комедийного жанра. В 1962 году на основе пьесы режиссер Эльдар Рязанов снял кинокомедию «Гусарская баллада».

Тема героической борьбы, уже на современном материале Великой Отечественной войны, была продолжена в драмах «Бессмертный» (1941), «Неизвестный матрос», «Новейший метод» и «Нахал» (1942).

Александр Гладков известен и как мемуарист, особенно интересны его воспоминания об известных людях, с которыми он был близок. Среди них — Всеволод Мейерхольд, Юрий Олеша, Борис Пастернак, Константин Паустовский, Андрей Платонов, Илья Эренбург. Надежда Мандельштам писала о Гладкове: «Он человек редкого ума и точности. Это видно по его записям о Мейерхольде. Он удивительно запоминает людей, даже с их интонацией».

Примечательно, что от Александра Константиновича требовали «отречься» от расстрелянного еще в 1940 году Мейерхольда, но Гладков остался верен человеку, которого называл своим учителем.

В конце 1940 годов на Гладкова, известного в Москве собирателя и знатока книг, донесли за хранение «антисоветской литературы». В 1948 году он был арестован и сослан в Каргопольский лагерь. В течение 6 лет заключения Гладков продолжал писать стихи, вести дневник и даже организовал театральную труппу из заключенных — бывших артистов. В 1954 году он возвратился, но не в Москву, а в город Петушки Владимирской области. Только через два года, после реабилитации, драматург снова переехал в столицу, где продолжил творческую работу.

Скончался Александр Константинович 11 апреля 1976 года в Москве. 

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Места: Россия
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