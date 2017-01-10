Александр Баев – один из пионеров исследований генома человека

Александр Александрович Баев – советский ученый со сложной судьбой. Он родился 28 декабря 1903 года в Чите в семье адвоката. По смерти отца переехал с матерью в Казань к деду, владельцу небольшого судоремонтного и судостроительного завода.

Как вспоминает Александр Александрович, «семья деда жила по канонам русского патриархального быта, с уважением к властям, умеренной религиозностью и неукоснительным соблюдением русских народных традиций». После октябрьского переворота дедово имущество было национализировано.

На медицинский факультет Казанского университета из-за непролетарского происхождения поступить не удалось, поэтому пришлось поступать на естественное отделение физико-математического факультета, а потом переводиться на медицинский. Несмотря на сложнейший период в истории страны, преподавание в университете оставалось на высоком уровне.

Три с лишним года молодой специалист занимался медицинской практикой в деревне. Учился в аспирантуре на кафедре биохимии Казанского медицинского университета под руководством профессора Владимира Энгельгардта. Вместе с ним переехал в Москву для продолжения работы в лаборатории в Институте биохимии АН СССР. На основе лабораторных исследований (изучал предполагаемое циклическое поведение аминогруппы АТФ) написал кандидатскую диссертацию, которую защитить не успел – в апреле 1937 года был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности.

Дело «террористической организации молодых бухаринцев», которое своей целью ставило устранение Сталина, было полностью сфальсифицировано НКВД. Баев оказался в списке этой «террористической организации», как и все остальные, лишь потому, что слушал в университете лекции профессора генетики Василия Слепкова, младшего брата Александра Слепкова, оба они являлись сторонниками Николая Бухарина.

Баев выдержал многочисленные длительные допросы, никого не оговорил и не подписал никаких признательных бумаг, в итоге он получил 10 лет лагерей. В Соловецком лагере, куда он был отправлен для отбывания срока, Александр Александрович, свободное от работы время проводил в богатой библиотеке Соловецкого монастыря, самостоятельно, с помощью словарей и других заключенных, изучил английский, немецкий и французский языки.

Интересно, что сам Баев считал постигшее его испытание наказанием.

«Для меня было очевидно, что процессы, которые устраивались по указанию Сталина, были грубыми инсценировками. И понимая это, я молчал, у меня не было даже никакой внутренней реакции. И Соловецкая тюрьма – наказание вовсе не за мнимое участие в подпольной политической организации, а возмездие за уснувшую совесть. Мое пребывание приобретало оправдание».

В 1939 году заключенных переводят в Норильск, на стройку комбината. Баева, как человека с медицинским образованием, назначают на пост лагерного врача, затем врача больницы Норильского металлургического комбината. В Норильске он организовал курсы повышения квалификации для местных врачей и читал лекции на медицинские темы по радио для жителей города. Он становится лечащим врачом семьи Авраамия Завенягина, курирующего строительство комбината. Это обстоятельство уменьшило срок заключения на три года.

Вернуться в науку ему удалось благодаря настойчивости своего научного руководителя Владимира Энгельгардта.

Сталинские репрессии значительно приостановили развитие отечественной науки, многие гениальные и талантливые ученые подверглись репрессиям. Но ученые, оставшиеся на свободе, пытались вызволить своих коллег из лагерей.

Капица смог вызволить Ландау. Туполев - Королева. Курчатов - Тимофеева-Ресовского. А Баева вызволил Энгельгардт.

Баев дорабатывает и защищает кандидатскую диссертацию. В Москву и Ленинград въезд ему закрыт, он работает заведующим лабораторией биохимии Коми филиала АН СССР. Здесь ученый проработал всего полтора года, вскоре последовал повторный арест по прежнему обвинению и ссылка в Красноярский край. Мытарства закончились лишь со смертью Сталина.

В 1954 году он вернулся в Москву, здесь работал старшим научным сотрудником Института биохимии им. А.Н. Баха АН СССР. Продолжил исследования, начатые 1937 году, провел идентификацию продуктов распада АТФ при выключении дыхания и ресинтеза в аэробных условиях.

С 1959 года занялся изучением нуклеотидов клетки, вместе с коллегами расшифровал первичную структуру валиновой тРНК 1. За эти исследования Баеву в 1969 году была присуждена Государственная премия СССР — первая в стране премия в области молекулярной биологии.

В 1980 годы он первый обратился к новой области изучения структуры и функции генома человека. По его инициативе, а обращаться за поддержкой пришлось к самому Горбачёву, в 1989 году была создана программа «Геном человека». Научный совет по этой программе создал инфраструктуру и объединил исследования многих разрозненных групп. Исследования генома человека было продолжена и после смерти Баева.

Александр Александрович скончался на 91-м году жизни, 31 декабря 1994 года.

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