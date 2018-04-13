Александр Александров: он написал гимн Советского Союза

Александр Васильевич Александров родился в царское время, учился в Придворной певческой капелле, управлял хором главного православного собора Российской империи – Храмом Христа Спасителя, написал несколько произведений духовного характера, но в историю вошел как автор гимна Советского Союза и песен военно-патриотического содержания.

Вероятно, Александров продолжил бы работать в церковном музыкальном направлении, т.к. многие русские композиторы царского периода – Дмитрий Бортнянский, Петр Чайковский, Николай Римский-Корсаков, Сергей Рахманинов, вершиной своего творчества считали произведения, написанные для исполнения в церкви.

Но русская трагедия 1917 года изменила планы Александрова. Строители «нового мира», уничтожая Российскую империю, в то же время не брезговали присваивать себе ее культурное наследие.

Большое количество знаменитых песен, таких как «Смело мы в бой пойдем», «Там, вдали, за рекой, загорались огни», «По морям, по волнам», большевики приписали себе, на самом же деле они были созданы во время Русско-японской и Первой мировой войны.

Кроме прямого плагиата большевики привлекали к сотрудничеству представителей старой русской школы. Те архитекторы, художники, композиторы, писатели и представители науки, которые по каким-то причинам не покинули страну, вынуждены были менять творческий курс и работать на новую власть.

Среди таких людей был и Александр Александров. Он получил блестящее музыкальное образование в лучших учебных заведениях царской России, а после октябрьского переворота сам стал преподавателям музыки.

Когда в 1928 году ему поступило предложение создать профессиональный музыкальный коллектив из нескольких кружков военной художественной самодеятельности, Александров поначалу отказывался. Но потом все же решился на эксперимент. Попытка оказалась более чем удачной. Из необразованных красноармейцев дирижер сумел создать знаменитый «Ансамбль песни и пляски Советской Армии» — ныне ансамбль имени Александрова.

Коллектив приобрел известность с первых же выступлений, не только на родине, но и за рубежом. После начала Великой Отечественной войны встал вопрос о расформировании коллектива, но личным распоряжением Сталина дирижеру было запрещено распускать ансамбль.

За время войны хор дал более полутора тысяч концертов, вдохновляя фронтовиков на борьбу с немецкими захватчиками. В это же время Александров написал свою знаменитую песню «Священная война».

«Я никогда не был военным специалистом, но у меня все же оказалось могучее оружие в руках – это песня. Песня, которая так же может разить врага, как и любое оружие…», – говорил композитор.

Песни испокон веков помогали русским людям не только «строить и жить», но и защищать с оружием в руках родную землю.

В январе 1944 года по радио впервые прозвучал гимн Советского Союза. Авторами текста были Эль-Регистан и Сергей Михалков, редактором выступил сам Сталин. Композитором — Александров.

«В этом гимне, — писал Александр Васильевич, — мне хотелось соединить жанры победного марша, чеканной народной песни, широкого эпического русского былинного распева. Мне хотелось, чтобы он был другом и вдохновителем человека-гражданина, помогающим ему переносить испытания, вызывающим чувство радости и ликования за нашу великую Родину».

Примечательно, что в гимне прослеживается связь с музыкальной традицией царской России, мелодия гимна совпадает с начальными тактами одной из тем увертюры «Былина», написанной композитором Василием Калинниковым в 1893 году.

Подводя итоги своего творчества, генерал-майор Александр Васильевич Александров писал:

«Сколько пережито и какой пройден путь… Много было хорошего и плохого. А жизнь была сплошной борьбой, полная труда, забот, трудностей. Но я не сетую ни на что. Благодарю судьбу за то, что моя жизнь, мой труд принесли какие-то плоды дорогой Отчизне и народу. В этом — большое счастье...»

Музыка к гимну СССР, написанная Александром Васильевичем, и поныне является музыкой современного гимна Российской Федерации.

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