Афанасий Бычков – выдающийся русский историк, археограф и библиограф

Афанасий Бычков родился 15 (27) декабря 1818 года в Фридрихсгаме (Финляндия), где служил его отец, артиллерийский офицер Фёдор Николаевич.

С золотой медалью окончил Ярославскую гимназию и кандидатом - историко-филологический факультет Московского университета (1840), здесь изучал историю у Михаила Погодина, Дмитрия Крюкова и Тимофея Грановского.

Состоял на службе в Археографической комиссии, учрежденной по указу императора Николая I, и занимавшейся научным описанием и систематическим изданием письменных исторических источников. С 1854 по 1873 год исполнял должность главного редактора Полного собрания русских летописей (ПСРЛ).

Параллельно с работой в Археографической комиссии Бычков состоял хранителем отделения рукописей и старопечатных церковнославянских книг в Императорской публичной библиотеке, а с 1848 по 1862 годы заведовал русским отделением библиотеки, с 1862 года стал ее директором, при нем библиотечный фонд значительно увеличился, в том числе редкими книгами.

Глубокое знание Афанасием Фёдоровичем государственных основ и истории России оказались востребованы во время начавшихся преобразованиях Александра II, он был привлечен к работе комиссии Главного комитета по разработке положения о крестьянской реформе 1861 года, в комиссии об устройстве архивов, составлении законоположений по преобразованию судебной части (1862—1864), проекта Устава о книгопечатании (1863).

В 1862 году Бычков был включен в комиссию по разбору и описанию архива Синода, а в январе 1866 года стал ее председателем. Под его редакцией изданы «Описания документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Синода» и «Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской империи».

С 1874 по 1885 годы Бычков управляющий Отделением славяно-русской археологии, деятельность на этом посту была отмечена научным сообществом российских археологов золотой медалью.

Одним из крупных трудов Бычкова стали «Письма и бумаги императора Петра Великого», собранные и изданные ученым. На этот труд он потратил 18 лет.

Скончался Афанасий Фёдорович 2 апреля 1899 года.

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