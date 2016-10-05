Аэро-штаб-лекарь
Фото: Москва, фотография XIX века

Фото: Москва, фотография XIX века

6 октября 1805 года штаб-лекарь Кашинский совершил полет на аэростате над Москвой

Кто первым в России поднялся в небо на аэростате, до сих пор остается спорным вопросом. Некоторые историки воздухоплавания считают, что пионером в этом деле был штаб-лекарь Лефортовского госпиталя Кашинский. Его полное имя выяснить не удалось, известны лишь инициалы - «И.Г.». «На градетуровом великолепном аэростате» Кашинский поднялся в воздух у Никитских ворот. Накануне это мероприятие было проанонсировано газетой «Московские ведомости», старт аэростата по данным газетчиков должен был произойти 24 сентября (по старому стилю) в 17.00.

Первенство Кашинского подтвердил и известный бельгийский физик и воздухоплаватель Этьен Гаспар Робертсон. «Честь первым считаться русским воздухоплавателем принадлежит штаб–лекарю Кашинскому», - записал он в своих воспоминаниях.

Запрет, введенный на воздушные полеты в 1784 году Екатериной II, был отменен. Небо оказалась открытым, но запуск дорогостоящих аэростатов требовал финансовых вложений. Поэтому, вход на мероприятие воздухоплавателя Кашинского стоил 5 рублей серебром. Кашинский призывал патриотов России поддержать его, а не иностранцев, которые развлекали богатую публику запуском шаров.

Новация русского воздухоплавателя и по совместительству медика вызвала большое негодование иностранцев, Кашинский лишал их заработка. Его первые полеты привлекали много желающих, но впоследствии зрелище всем наскучило, и Кашинский вернулся к медицинской практике. Но его опыт вдохновил многих, имеющих мечту подняться в небо и дал толчок к развитию воздухоплавания в России.

Несмотря на то, что полетам на воздушном шаре уже более двухсот лет, этот вид путешествий по-прежнему привлекает людей. Летом этого года путешественник с мировым именем Федор Конюхов совершил кругосветное путешествие на воздушном шаре. Земной шар Федор Филиппович облетел за 272 часа 11 минут, русский путешественник побил предыдущий и поставил новый мировой рекорд.

Теги:
Места: Россия
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