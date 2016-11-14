Адмирал Лазарев – гордость русского флота

Михаил Петрович Лазарев родился 3 ноября (по старому стилю) 1788 года во Владимире, в дворянской семье. В 14 лет окончил Морской корпус в звании гардемарина. Изучать военное морское дело продолжил на английском флоте, в 1805 году произведен в мичманы, в 1808-1813 годах нес службу на Балтийском флоте.

Участвовал в русско-шведской войне и Отечественной войне 1812 года. В двадцатипятилетнем возрасте Лазарев вступил в командование кораблем «Суворов», принадлежавшим Российско-Американской компании. На нем совершил свое первое кругосветное плавание. Во время плавания, в Тихом океане открыл атолл, входящий в состав Северной группы островов Кука, назвал его в честь великого русского полководца Суворов.

В 1819 году Михаил Петрович получил назначение командовать кораблем «Мирный», совместно с шлюпом «Восток», которым командовал Фаддей Беллинсгаузен, он же возглавил всю экспедицию, отправился в южную часть Тихого океана. Экспедиция ставила своей целью доказать существование Антарктиды. 16 января 1820 года шестой материк был обнаружен, одно из величайших географических открытий было совершено русскими. Мнение англичанина Джеймса Кука, утверждавшего, что шестого материка в Южном океане нет, было опровергнуто. Экспедицию, проведшую в плавании 751 день, в Кронштадте встречал император Александр I.

В 1822-1825 годах на фрегате «Крейсер» Лазарев совершил третье кругосветное плавание.

В 1826 году Михаил Петрович был назначен командиром 12-го флотского экипажа и строящегося в Архангельске корабля «Азов». 8 октября 1827 года «Азов» принял участие в Наваринском сражении. Здесь 74-х пушечный «Азов» вступил в бой с пятью турецкими судами и уничтожил их.

За отличие в бою Лазарев был произведен в контр-адмиралы, а «Азов» получил Георгиевский флаг. В 1832 году Михаил Петрович был назначен начальником Черноморского флота. В 1828—1829 руководил блокадой Дарданелл, в 1830 году вернулся в Кронштадт и командовал отрядом кораблей Балтийского флота.

В 1832 году Лазарев стал начальником штаба Черноморского флота, с 1833 года – главным командиром Черноморского флота и портов Черного моря, а летом 1834 года – командующим Черноморским флотом и командиром портов Севастополя и Николаева. В том же году он был произведен в вице-адмиралы.

Михаил Петрович подготовил целую плеяду выдающихся офицеров, среди которых Павел Нахимов, Владимир Корнилов, Григорий Бутаков, Владимир Истомин. Все свои силы адмирал (с 1843) отдал на укрепление южных рубежей России. При Лазареве Черноморский флот существенно обновился, в строй вошло более 150 больших и малых военных судов. За постройкой каждого большого корабля адмирал наблюдал лично. Черноморский флот стал лучшим в России.

Скончался Лазарев 11 апреля 1851 года, похоронен в склепе Владимирского собора Севастополя.

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