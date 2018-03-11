Адмирал Гренландского моря

Трикрат на нас сильней флот Шведов тек;

Бесстрашный Чичагов Екатерине рек:

«Коль нам помощник Бог, нас тьмой не сглотят сил!»

Отбил, облег, разбил, пленил.

Такими словами императрица Екатерина II почтила адмирала Василия Чичагова, который одержал серию побед над шведами и принес славу русскому флоту.

Василий Яковлевич Чичáгов родился 28 февраля (11 марта) 1726 года под Костромой, он происходил из старинного русского дворянского рода. Учился в знаменитой Школе навигацких наук, стажировку проходил в королевском флоте Великобритании.

Вернувшись на родину в 1742 году, в чине гардемарина начал службу на Балтийском флоте. Через два года был произведен в мичманы, вскоре в лейтенанты и назначен командиром фрегата «Святой Михаил», на нем выполнял боевые задания в западной Балтике (пролив Зунд) во время начавшейся Семилетней войны. По окончании войны, в 1764 время Чичагов служил в Архангельске.

Уже во второй половине XVIII века русские пытались по Северному морскому пути выйти к Тихому океану. Чичагов руководил такой секретной экспедицией, дважды он отправлялся в путь, но команде удалось достигнуть лишь 80 градуса 30 минуты северной широты. Экспедиция показала, что под парусом на деревянном корабле преодолеть льды невозможно. За проявленную во время экспедиции смелость Чичагова стали именоваться «адмиралом Гренландского моря».

По этому пути удастся пройти спустя сто с лишним лет экспедиции Норденшёльда, в финансировании которой будет участвовать русский купец Александр Сибиряков.

Позже Василий Яковлевич возглавлял пост главного командира Архангельского, Ревельского и Кронштадтского портов. На корабельной верфи Архангельского порта Чичагов модернизировал производство, строительство кораблей ускорилось, вместо четырех стали строить шесть. В условиях начавшейся шестой русско-турецкой войны, это было очень своевременное действие.

Василий Яковлевич успел повоевать на этой войне, в 1773 году он был командирован в Донскую экспедицию, принимал участие в обороне Керченского пролива. Здесь он продемонстрировал отличную от других оборонительную и выжидательную тактику морского боя. Впоследствии такая тактика неоднократно позволяла Чичагову сократить потери кораблей и моряков во время боевых действий и одерживать победы.

Главные из них Эландское (1789), Ревельское (1790) и Выборгское (1790) сражения, в них русские взяли в плен множество кораблей, более 5000 солдат и до 200 офицеров, в том числе шведского контр-адмирала.

За победу в Выборгском сражении командующим Балтийским флотом адмирал Василий Чичагов был награжден высшей военной наградой Российской империи – орденом Святого Георгия I степени, а императрица Екатерина собственноручно начертала похвальные слова в честь победителя.

В жизни адмирал Чичагов был скромным человеком.

«Муж, стяжавший от всех почтенье и любовь своими заслугами, добродетелями, а наипаче величайшей скромностью и кротостью нрава», – так отзывался о Чичагове в своих записках Платон Гамалея.

В отставку прославленный флотоводец вышел в семидесятилетнем возрасте. Он скончался 4 апреля 1809 года.

По стопам отца пошел сын Василия Яковлевича Павел, он также дослужился до адмиральского звания.

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