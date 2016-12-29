От Адама ветхого к Адаму Новому

Византийское летоисчисление от Сотворения мира восходит к ветхозаветному. Принцип, по которому велся подсчет лет, заложен в Библии. В книге Бытия и во всех последующих священных книгах приводятся данные о возрасте ветхозаветных патриархов начиная с праотца Адама, руководителей и царей еврейского народа.

«Всех же дней жизни Адамовой было девятьсот тридцать лет… Всех же дней Мафусала было девятьсот шестьдесят девять лет… Всех же дней Ноевых было девятьсот пятьдесят лет».

Суммируя библейские данные, исследователи приходили к хронологии от Сотворения мира, точкой отсчета которой было сотворение Адама. Включать эту хронологию время до Адама, когда формировалась наша планета, не верно.

Со временем эра от Сотворения мира стала основной системой летоисчисления в Византийской империи и в странах, принявших христианство от греков – в Болгарии, в Сербии, на Руси.

Западная Европа, начиная с VIII века, стала вести свое летоисчисление от Рождества Христова. Эта хронологическая система была разработана в VI веке латинским монахом Дионисием Малым при его пасхальных расчетах.

На Руси эра от Сотворения мира была в ходу до начала XVIII века, в 7208 году Петр Великий своим указом повелел перейти на западноевропейское летоисчисление. Указ предписывал день после 31 декабря 7208 года от Сотворения мира считать 1 января 1700 года от Рождества Христова.

Весь документооборот служащие государственных учреждений должны были датировать по-новому.

Впрочем, царский указ разрешал употребление двойной даты: «буде кто похочет писать и от сотворения мира: и им писать оба те лета - от сотворения мира и от Рождества Христова сряду свободно».

Можно даже сказать, что это был богословски обоснованный переход, прежнее летоисчисление от Адама ветхого было заменено летоисчислением от Адама Нового, т.е. Христа.

Эта реформа, так же как переход празднования Нового года с сентября на январь (это был следующий царский указ), народом была встречена спокойно, церковные праздники она никак не затрагивала. Хотя Петр, вернувшись из своего длительного заграничного путешествия, мог внедрить и григорианский календарь, на который к тому времени уже перешел ряд европейских стран, которые он посетил. Но царь понимал ненужность подобного перехода. То, что мудро не стал делать царь, очень быстро сделали большевики во главе с Лениным-Ульяновым.

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