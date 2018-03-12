Что вы знаете о блокчейн
Фото: profvest.com

Фото: profvest.com

Блокчейн – не просто модное слово, а достаточно простая для понимания технология. Готовы проверить свои знания?

Теги:
События: общество
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