Закон успеха

Всем привет! После того, как я начал вести блог в телеграме и ютьюбе, мне начало приходить по 10 писем в день от строителей с просьбой поделиться информацией: «Как вам удалось достичь такого успеха?».

Речь идет, конечно же, не о моем личном успехе, а об успехе компании Good Wood. Чем больше я начинаю анализировать, тем больше я понимаю, что это просто везение. Мне повезло с компаньонами, с супругой, с командой, со временем входа в рынок, с партнерами. И это главное.

Тем не менее, существует несколько ключевых удачных шагов, которые привели к увеличению доли рынка. Позже эти шаги повторили все участники рынка, но на каждом таком шаге был существенный прогресс. Итак, поехали:

1. Маркетинг. Компания Good Wood - это далеко не первая компания по клееному брусу. Однако мы первые занялись формированием отдела маркетинга. Первые разместили рекламу в Яндекс директ.

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