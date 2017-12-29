Заговорить по-человечески
Заговорить по-человечески

Ученые пришли к выводу, что макаки вполне способны воспроизводить звуки человеческой речи

Долгое время ученые считали обезьян «безъязыкими» — их голосовой аппарат рассматривался как неподходящий для воспроизведения речи, похожей на человеческую.

Эти взгляды основывались на работах конца 60-х — начала 70-х гг. ХХ века. В целом, попытки научить обезьян говорить на языке человека предпринимались с давних пор, но все они заканчивались неудачей.

Лишь в 1916 году Уильяму Ферниссу удалось ценой большого терпения научить орангутана произносить и правильно употреблять слова «папа» и «чашка».

После 1979 года финансирование исследований феномена говорящих обезьян было резко сокращено. Но, несмотря на скептическое отношение к этой теме в науке, вопрос способности обезьян усваивать язык окончательно никогда не был закрыт.

Всегда оставалась группа исследователей, которая твердо верила, что обезьян можно и нужно научить говорить.  Немногочисленные опыты в этой области продолжались, давая, в том числе, и оптимистичные результаты.

Так, совсем недавно коллектив ученых из Австрии, Бельгии и США поставил под сомнение неспособность приматов произносить звуки «по-человечески».   

Известно, что способность человека и приматов издавать звуки зависит от состояния двух условных компонентов системы речи — центрального (мозг) и периферического (губы, язык, гортань). И нарушение работы любого из них приводит к нарушению функции речи.

«К примеру, инсульт, поразивший центры речи в лобных долях головного мозга (центральный компонент), приведет к моторной афазии — неспособности произносить звуки. Также нарушение центрального компонента речи может возникать из-за мутаций в генах, например в гене FOXP2», - отмечают ученые.

Надо сказать, что ранее в экспериментах были исследованы посмертные слепки ротовых полостей приматов и подвижность языка животных под наркозом. Чтобы проверить эти результаты, было необходимо исследовать вокализацию у живых приматов.

Для этого ученые использовали новейшую рентгеноскопию с видеофиксацией в реальном времени и получили 99 снимков гортани и ротовой полости трех взрослых макак.

На основе обработки снимков при помощи компьютерных программ, были составлены графики частот звуков, которые способны издавать макаки. Оказалось, что по диапазону частот голосовые аппараты макаки и человека совпадают в большей степени, чем предполагалось ранее.

Ротовой аппарат макак способен к произношению гласных звуков «и», «е», «а» и «о». Также ему оказались подвластны такие согласные, как «п», «б», «к» и «м»

Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что периферический компонент речевого аппарата макак находится в полном порядке.

Скорее всего, проблема заключается в функционировании его центрального компонента. Например, упомянутый выше ген FOXP2 обладает высокой консервативностью у приматов: только у человека и орангутанга он приобретает качественные изменения в структуре.

Ученые уверены, что если бы люди знали о том, до какой степени человекообразные обезьяны способны использовать различные особенности языка, то, вероятно, смогли бы кое-что узнать и о собственных способностях.

Вполне возможно, что различие между человекообразными обезьянами и человеком — это всего лишь различие в интеллекте. Однако вполне вероятной представляется и гипотеза о том, что люди обладают каким-то врожденным аппаратом для освоения языка.

Если ученые смогут изменить работу гена FOXP2 у приматов, то вполне вероятно, что обезьяны все же научатся говорить.

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События: наука
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