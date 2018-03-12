Забытая находка

Квантовый интернет можно сделать таким же быстрым, как классический, обеспечив ему полную защиту от перехвата информации. Просто физики из МФТИ вспомнили про хорошо знакомый электронщикам материал, который может стать основой для такого квантового интернета. С помощью этого материала можно повысить скорость передачи информации по каналу, абсолютно защищённому законами физики, до более 1 Гбит/с.

Сейчас весь мир участвует в гонке по созданию квантовых компьютеров. В неё уже давно включились гиганты Google, IBM, Microsoft и другие международные исследовательские центры и университеты. Пока неизвестно, когда появится такое устройство, но все к нему готовятся. Ведь квантовый компьютер вызовет переворот в информационной безопасности! Сегодня конфиденциальность передаваемой информации (личная переписка, банковская информация и т.п.) обеспечивается алгоритмами шифрования, для взлома которых классическому суперкомпьютеру могут потребоваться годы. А квантовый компьютер сделает это за доли секунды!

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