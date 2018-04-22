Юний Давыдов: «У нас есть классный креатор, его зовут Путин»

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«Русская Планета» (РП): Какой коммуникативный ресурс для этого у России есть?

Юний Давыдов (ЮД): Пока я серьезного ресурса не вижу. Сегодня наш главный ресурс – это везение. Да, у меня такое ощущение, что России очень сильно везёт. К тому же наши конкуренты регулярно совершают совершенно идиотские ошибки, чем очень сильно нам подыгрывают.

И, конечно, у нас есть классный креатор, его зовут Путин. Он же – отличный менеджер по развитию бизнеса, сильный переговорщик, профессиональный копирайтер. И, кстати, очень неплохой продажник. Проблема в том, что все эти качества объединены в одном супер-топ-менеджере, но профессиональной команды я не вижу. Может быть, она есть, но сознательно остаётся в тени? Не знаю.

РП: И всё-таки: есть, допустим, Russia Today – нельзя же сказать, что это супер-СМИ, которое имеет серьёзное влияние на западного обывателя, что бы там в американском Конгрессе не говорили. С помощью каких каналов мы можем реально воздействовать на общественное мнение?

Отвечу парадоксально. С помощью русского Comedy Club. С помощью тех технологий, которые прорываются сквозь железный занавес благодаря тому, что их скачивают в YouTube, пересылают в личных сообщениях. С помощью флешмобных технологий, которые независимо от политики, от кордонов и запретов властей захватывают мир. С помощью остроумных игр, вовлекающих массу людей в разных странах.

То есть, нужен русский «Монти Пайтон»?

ЮД: Да, но только суперсовременный. Нужны остроумные современные англо-, франко-, китаеговорящие менеджеры, которые являются лицом тех или иных брендов. Нужны спикеры типа Марии Захаровой – у тех бизнесов, которые находятся под санкциями. Кстати, мой знакомый недавно попал в санкционный список. Я не знаю, это поза его, это игра или он реально так считает, но он говорит: «Прикинь, я наконец-то попал в санкционный список! Бинго! Попал, потому что я в Forbes. У меня нету миллиарда, старик, но я все же туда попал! Я готов был за это заплатить денег – а они меня сами туда включили!». Я спрашиваю: «Почему ты готов был за это заплатить денег?». Он отвечает: «Из-за азиатских инвесторов! Если я в санкционном списке, мне это облегчает переговоры с азиатскими банками. Потому что они исходят из того, что у меня таки есть ярд!».

Если это действительно так, если это было не позёрство и если это не исключение из правил, то подобную неожиданную позицию обязательно надо озвучивать, её надо доносить. Для того чтобы те, кто вводят эти санкции, понимали, что выглядят глупо. Это очень эффективно.

РП: Интересная очень мысль прозвучала про то, что бизнесу не хватает ироничности. Касперский, находящийся под давлением, достаточно серьёзно отвечает всегда на все претензии к нему. Если можно, расскажите поподробнее, какую бы коммуникативную стратегию вы предложили для бизнеса, находящегося под западным давлением?

Бизнесу нужно себя рекламировать. Бизнесу нужно себя продвигать. Остроумие в данном случае является очень важным фактором для продвижения. Потому что мы можем тратить колоссальные деньги, борясь с запретами и пытаясь доказать, что «ты не верблюд» но это не эффективно. А можно не тратить миллионы на оправдания, а всего лишь в своём фейсбуке написать смешной, остроумный комментарий, высмеивающий конкурентов. И если этот комментарий написан действительно, остроумно и точно, он разойдётся по сети, его запомнят пользователи, его будут цитировать СМИ. И имидж вашего бренда будет восстановлен, а интерес пользователей возрастет. В любом случае действовать нужно не линейно.

ЮД: Вам не кажется, что сейчас ирония, шутка – это то, чему в современном мире (я имею в виду западную цивилизацию, прежде всего) всё меньше и меньше места остаётся? Потому что мы понимаем, что с точки зрения либеральной цивилизации шутить т всё о меньшем и меньшем количестве вещей.

И это надо высмеивать. И это не в западной цивилизации остаётся меньше места для юмора, а у элит. Но люди-то продолжают шутить и стебаться. Проблема действительно в том, что западные лидеры категорически растеряли харизму, они разучились говорить по-человечески, просто функции какие-то. Вот они, действительно, не умеют шутить. Они очень серьёзны и мучительно скучны. Но при этом YouTube-то живёт параллельной жизнью, там над ними стебутся. Знаменитые американские комики высмеивают своих лидеров. Еще бы - у них ведь ежедневно появляется все новый и новый материал для шуток.

РП: Тем не менее уже не одна неполиткорректная шутка потопила карьеры видеоблогеров на Западе. Потому что есть темы, которых именно в обществе касаться, шутить уже не принято. То есть, шутки над национальностью, расовыми признаками, из разряда «на грани» перешли в разряд совершенно недопустимых. Шутить про сексуальные домогательства в Голливуде сейчас – это очень сильно рисковать изгнанием из истеблишмента. С этим-то как быть?

ЮД: Мы же их конкуренты. За этим нездоровым процессом самоуничтожения наших соперников надо с большим удовольствием наблюдать и ни в коем случае не встревать. Ведь ситуация совершенно не нормальная, доведённая до абсолютного абсурда: они пытаются бороться с человеческой природой. Это все равно, что попытаться наложить штраф на северо-западный ветер, ограничить прилив или объявить санкции наступающей зиме. К счастью, мы не дошли до такого абсурда, наша страна осталась в этом плане естественной и натуральной. У нас разрешается женщинам быть женственными, сексуальными и желанными, у нас разрешается мужчинам быть мужиками.

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